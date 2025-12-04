fot. Netflix

To już końcówka 2025 roku, który obfitował w wiele udanych filmów i seriali. Niektóre dopiero startowały, a inne były kontynuacjami już znanych i kochanych na całym świecie hitów. Pojawiło się też wiele polskich perełek, które szczególnie przypadły do gustu rodzimej publiczności.

Dalej jazda 2 - zwiastun. Polska komedia wraca na ekrany

Google, jak co roku, przygotowało podsumowanie najczęściej wyszukiwanych fraz w swojej wyszukiwarce. Przygotowaliśmy dla Was podsumowanie dziesiątki najczęściej wyszukiwanych filmów oraz seriali w polskim Google w 2025 roku. Czy są jakieś zaskoczenia na obu listach?

Najczęściej wyszukiwane filmy w Google w 2025 roku

Na liście swoje miejsce znalazł Frankenstein od Guillermo del Toro. Jest to pozycja o tyle warta wymienienia, ponieważ premiera odbyła się stosunkowo późno, co oznacza, że produkcja była szczególnie popularna w ostatnim czasie. Miejsce dla siebie znalazł też jeden film Marvela, choć aż trzy miały premierę w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Dwie lokaty zajęty polskie produkcje - jedna z nich znalazła się nawet na podium. Zgadniecie, na którym miejscu?

10. Obecność 4: Ostatnie namaszczenie

Najczęściej wyszukiwane seriale w Google w 2025 roku

Aż połowa z seriali na liście była w tym roku kontynuowana i nadal tkwi głęboko w świadomości widowni. Też połowa z nich to polskie produkcje, które bez trudu konkurowały z takimi tuzami streamingu jak The Last of Us, Squid Game czy Wednesday. Kto zgarnął laur zwycięstwa?