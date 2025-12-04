Reklama
Elden Ring Nightreign - The Forsaken Hollows już dostępne. Zwiastuny przedstawiają nowe grywalne postacie

Gracze mogą już zmierzyć się z nowymi wyzwaniami wprowadzonymi w dodatku The Forsaken Hollows do gry Elden Ring Nightreign. W sieci pojawiły się też zwiastuny przedstawiające nowych bohaterów: Uczonego i Grabarkę.
Paweł Krzystyniak
Elden Ring Nightreign – The Forsaken Hollows fot. Bandai Namco
Na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X|S zadebiutowało już The Forsaken Hollows, czyli pierwsze rozszerzenie do Elden Ring Nightreign, kooperacyjnej gry akcji z tego roku. Dodatek wprowadza między innymi nowe lokacje, zagrożenia oraz bossów trzeciego dnia.

Bez wątpienia jedną z największych atrakcji, jakie czekają na graczy w The Forsaken Hollows, są dwie nowe grywalne postacie: Uczony oraz Grabarka. Pierwszy z nich korzysta z tajemnej wiedzy i umiejętności obserwacji, skupiając się przede wszystkim na wzmacnianiu sojuszników i osłabianiu wrogów. Grabarka z kolei łączy w sobie dwie cechy — potężną siłę oraz wiarę.

Poniżej możecie obejrzeć zwiastuny prezentujące nowe postacie. 

Elden Ring: Nightreign - The Forsaken Hollows kosztuje 70 zł. Rozszerzenie jest także zawarte w wydaniu Deluxe Edition.

Źródło: informacja prasowa

