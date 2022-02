Apple ułatwi zlokalizowanie AirTagów obcych osób

Źródło: Appe

AirTagi od Apple powstały z myślą o tych użytkownikach, którzy mają tendencję do gubienia przedmiotów codziennego użytku. Wystarczy przypiąć lokalizator do portfela czy torebki, aby za pośrednictwem aplikacji mobilnej ustalić ostatnie miejsce jego położenia. Niestety, okazały się także łakomym kąskiem dla stalkerów czy złodziei poszukujących dogodnego miejsca do włamania się do samochodów.

Kiedy nadużycia wyszły na światło dzienne, firma z Cupertino zapowiedziała, że wdroży rozwiązania, które pozwolą zapobiec takim incydentom. W pierwszej kolejności programiści Apple wypuścili aktualizację dla iOS-a oraz aplikację na Androida, dzięki którym każdy może sprawdzić, czy w jego okolicy przez dłuższy czas nie znajduje się AirTag niewiadomego pochodzenia.

To był jednak dopiero początek walki z przestępcami. Nowe narzędzia bezpieczeństwa mają ułatwić znalezienie i unieszkodliwienie niechcianych lokalizatorów podrzuconych przez osoby postronne oraz ustalić tożsamość sprawcy.

Firma zapowiedziała, że w przyszłości przy pierwszym parowaniu AirTaga użytkownicy otrzymają ostrzeżenie o tym, iż sprzęt ten nie może służyć do śledzenia osób postronnych, a wykorzystanie go w tym celu może łamać zapisy prawa. Apple ostrzeże także o możliwości przekazania policji informacji na temat wykorzystywania AirTagów niezgodnie z prawem.

Z drugiej strony użytkownicy, którzy wykryją w swoim otoczeniu obcy lokalizator, będą mogli pozyskać od Apple jego numer identyfikacyjny oraz fragment numeru telefonu przypisanego do obsługującego go konta iCloud. Dzięki temu będziemy wiedzieć, czy sprzęt należy do znajomego, który zostawił go omyłkowo, czy osoby podejrzanej o stalking. Z takimi informacjami poszkodowani mogą udać się na policję, aby ukrócić działanie stalkera. Apple chce także ułatwić odnalezienie niechcianych lokalizatorów na własną rękę. Użytkownicy iPhone’ów 11, 12 oraz będą mogli określić dystans i kierunek, w którym powinni podążyć, aby znaleźć podrzuconego Air Taga. Firma wykorzysta w tym celu układ optyczny, akcelerometr oraz żyroskop, a w samych lokalizatorach uruchomi alarm wizualno-dźwiękowy pomagający w jego odnalezieniu.

