Kulawe konie i Roar - zdjęcia z nowych seriali Apple TV+. Są daty premier

fot. Apple TV+

Kulawe konie to nowy serial platformy Apple TV+, który jest adaptacją popularnej powieści szpiegowskiej pod tym samym tytułem autorstwa Micka Herrona. Do sieci trafiło pierwsze zdjęcie z produkcji, które przedstawia postać głównego bohatera, Jacksona Lamba, w którego wciela się Gary Oldman. Ujawniono również datę premiery serialu. Trafi on do platformy 1 kwietnia.

Apple promowało również produkcję Roar, będącą antologią opartą jest na tomiku opowiadań o tym samym tytule autorstwa Cecelii Ahern. Produkcja ma obejmować gamę doświadczeń życiowych głównych bohaterek, które badają kwestię tego, co to znaczy być kobietą w dwudziestym wieku. Serial trafi do Apple TV+ 15 kwietnia.

Roar

W obsadzie Kulawych koni znajdują się wspomniany Oldman oraz Kristin Scott Thomas, Jonathan Pryce, Jack Lowden i Olivia Cooke. W Roar występują Nicole Kidman, Cynthia Eriv, Issa Rae, Merritt Wever, Alison Brie, Betty Gilpin i Meera Syal , Fivel Stewart i Kara Hayward.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.