AppleTV+ pojawi się na San Diego Comic-Conie. Które seriale będą promowane?

Wygląda na to, że tegoroczny San Diego Comic-Con może być znowu prawdziwą gratką dla fanów popkultury. Ostatnio mieliśmy ogłoszenia ze strony Marvela i DC, że pojawią się na konwencie, a teraz Deadline donosi, że AppleTV+ pierwszy raz weźmie udział w wydarzeniu.

Na swoich panelach promować będą sześć seriali: See, Severance, For All Mankind, Mythic Quest, Invasion i Fundacja. Na panelu serialu Severance obecni będą twórcy - Ben Stiller i Dan Erickson, a także członkowie obsady: Adam Scott, Britt Lower, Tramellem Tillman, DIchenem Lachman i Jen Tullock, którzy podzielą się sekretami z 1. sezonu.

For All Mankind - na panelu obecni będą producenci oraz twórcy: Ronald D. Moore, Matt Wolpert i Ben Nedivi, producentka Maril Davis i członkowie obsady Joel Kinnaman, Shantel VanSanten, Jodi Balfour, Sonya Walger, Krys Marshall, Cynthy Wu, Casey Johnson, Coral Peña i Wrenn Schmidt. Tematem będzie 3. sezon produkcji (emitowany od 10 czerwca do 12 sierpnia).

Mythic Quest - na panelu pojawi się twórczyni Megan Ganz oraz członkowie obsady: Rob McElhenney, Charlotte Nicdao, Danny Pudi, Imani Hakim, Jessie Ennis i Ashly Burch. Ujawnią pierwsze materiały promujące 3. sezon oraz zdradzą wiele innych szczegółów związanych z nową serią.

Na panelu Storytellers of Apple TV+, udział wezmą Ronald D. Moore (twórca Invasion), Simon Kinberg, Jonathan Tropper, współtwórca serialu Mythic Quest oraz Ganz. David S. Goyer, który dołączy do panelu prosto z planu Fundacji, aby pokazać specjalny materiał z nadchodzącego 2. sezonu.

Promowany będzie też 3. sezon serialu See z udziałem Jasona Momoy. San Diego Comic-Con powraca po dwuletniej przerwie do tradycyjnej formy konwentu 20-24 lipca 2022 roku.

