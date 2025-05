fot. Alci Alliata / Unsplash.com

Andrew Koji, Jason Momoa, Noah Centineo oraz Roman Reigns prowadzą rozmowy na temat występu w aktorskiej adaptacji Street Fightera od Legendary, jak poinformowało Deadline. Według scoopera z Nexus Point News aktor Jason Momoa miałby zagrać Blankę, a wrestler i aktor Roman Reigns wcieli się w Akumę, Nie wiadomo, kogo zagrają pozostali dwaj aktorzy.

Przedstawiciele studia odmówili komentarza, a fabuła filmu wciąż trzymana jest w tajemnicy. W lutym reżyserią projektu zajął się Kitao Sakurai (Bad Trip), przejmując pałeczkę po braciach Danny'm i Michaelu Philippou (Talk to Me), którzy dołączyli do produkcji w kwietniu 2023 roku – tuż po tym, jak Legendary nabyło wyłączne prawa do ekranizacji marki w formacie filmowym i telewizyjnym.

O czym jest seria bijatyk Street Fighter?

Seria Street Fighter, zapoczątkowana w 1987 roku, to kultowa marka bijatyk, skupiająca się na intensywnych pojedynkach jeden na jednego pomiędzy różnorodnymi wojownikami sztuk walki. Fabuła serii koncentruje się wokół globalnego turnieju sztuk walki, w którym rywalizują wojownicy z całego świata. Kluczowym antagonistą jest M. Bison – przywódca przestępczej organizacji Shadaloo, który wykorzystuje turniej do własnych celów. Głównymi bohaterami są Ryu i Ken – przyjaciele i rywale trenujący ten sam styl walki.

