Aquaman 2 - figurki kolekcjonerskie. Tak może wyglądać nowy kostium Mery!

Pojawiły się nowe figurki kolekcjonerskie do filmu Aquaman i Zaginione Królestwo. Jedna z nich zdradza, jak będzie wyglądał nowy kostium Mery, czyli wybranki głównego bohatera, którą gra Amber Heard. Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia.

Co ciekawe, wielu fanów do niedawna zastanawiało się, czy aktorka w ogóle pojawi się w filmie. Wszystko przez jej głośny proces przeciwko byłemu mężowi, którym jest nikt inny, jak Johnny Depp, gwiazda Piratów z Karaibów. Cała sprawa do dzisiaj wzbudza spore kontrowersje, które potencjalnie mogą negatywnie wpłynąć na oglądalność Aquamana 2.

Aquaman 2 - figurki kolekcjonerskie

Użytkownik o nazwie @TaurooAldebaran wstawił na platformę X zdjęcia nowych figurek kolekcjonerskich z Aquamana 2. Wśród nich jest podobizna Mery. Postać ma na sobie trochę inny kostium niż w jedynce, bo w błękitnym odcieniu ze srebrnymi akcentami. Nie wiadomo jednak, czy ta zmiana pojawi się także w filmie. Do tej pory nie opublikowano żadnych oficjalnych zdjęć promocyjnych, które mogłyby to potwierdzić.