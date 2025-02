Hurry Up Tomorrow - zwiastun thrillera z udziałem The Weeknd. Mroczna podróż do umysłu muzyka

fot. Entertainment Weekly

Lionsgate udostępniło pierwszy zwiastun filmu Hurry Up Tomorrow, nadchodzącego filmu w reżyserii Treya Edwarda Shultsa, w którym występują The Weeknd, Jenna Ortega i Barry Keoghan. Ma to być thriller pełen napięcia, w którym pojawi się muzyka The Weeknda. Nowy album muzyka o tym samym tytule ukaże się 24 stycznia i stanowi zakończenie trylogii rozpoczętej przez albumy "After Hours" i "Dawn FM".

Hurry Up Tomorrow - zwiastun

Hurry Up Tomorrow - fabuła, premiera

Znany muzyk dręczony bezsennością zostaje wciągnięty w dziwaczną podróż z nowo poznaną nieznajomą. Odyseja ta zaczyna odsłaniać istotę jego istnienia.

Główną rolę w filmie zagra Abel Tesfaye, znany po pseudonimem The Weeknd. Wcieli się on w postać niezwykle podobną do samego siebie, czyli rozpoznawalnego muzyka. Jenna Ortega wcieli się w Animę, czyli nieznajomą, dzięki której główny bohater odkryje siebie na nowo. Natomiast Barry Keoghan zagra rolę Lee, czyli menadżera postaci Abla. Będzie miał z nim wspólną historię, ale też skryje w sobie pewne mroczniejsze intencje.

Hurry Up Tomorrow zadebiutuje w kinach 16 lutego 2025 roku.

