Aquaman 2 - odbyły się pokazy testowe. W filmie zabraknie Batmana Bena Afflecka?

materiały prasowe

Ben Affleck miał powrócić do roli Batmana w filmie Aquaman i Zaginione Królestwo. Informację ogłaszał w lipcu sam Jason Momoa na swoich mediach społecznościowych, wrzucając do tego zdjęcie u boku odtwórcy roli Mrocznego Rycerza, najprawdopodobniej z okresu dokrętek do drugiego Aquamana.

Wygląda jednak na to, że widzom nie będzie dane zobaczyć Afflecka ponownie w stroju Batmana, przynajmniej nie w tym widowisku. Jakiś czas temu miały odbyć się pokazy testowe widowiska i według kilku internetowych scooperów, część filmu, która została wyświetlona, nie zawierała pojawienia się Bruce'a Wayne'a/Batmana w wykonaniu Bena Afflecka. Źródła podają, że Warner Bros. najwyraźniej zdecydowało się usunąć gwiazdę z widowiska, co może mieć sens w obliczu nowych doniesień o planach Jamesa Gunna i Petera Safrana na uniwersum DC. Chodzi o odcięcie się od aktorów tworzących ten świat pod okiem Zacka Snydera. W tym wypadku, przypominanie widzom o tej kreacji Batmana nie miałoby większego sensu. Czy jednak rzeczywiście Batman był w filmie, ale został wycięty, dowiemy się zapewne po premierze widowiska.

Źródło: Warner Bros.

Aquaman 2 - o czym jest film?

Z udostępnianych wcześniej opisów wiemy, że historia skupia się na Aquamanie (Jason Momoa) i Ormie (Patrick Wilson), którzy niechętnie muszą połączyć siły, by stawić czoło Czarnej Mancie i jego armii.

Zobacz także:

Premiera filmu 25 grudnia 2023 roku w kinach.