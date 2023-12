Aquaman 2 – recenzje już w sieci. Smutne pożegnanie z DCEU

fot. Warner Bros. Discovery

Dzisiaj swoją premierę ma Aquaman i Zaginione Królestwo, a wraz z kinowym debiutem filmu pojawiły się również pierwsze recenzje. Warner Bros. i DC Studios nie mają powodów do świętowania i jest to gorzkie pożegnanie z DCEU. W momencie pisania tego tekstu produkcja w reżyserii Jamesa Wana ma tylko 37% pozytywnych opinii z 53 recenzje, ze średnią oceną wynoszącą 5/10. Na portalu Metacritic pojawiło się do tej pory 19 opinii, które dają średnią notę na poziomie 47/100.

Aquaman 2 – co krytycy sądzą o filmie?

W pozytywnych recenzjach krytycy chwalą mnóstwo akcji, która nie pozwala się nudzić. Szczególnie w środkowej części filmu, gdy fabuła nabierze już rozpędu. Wtedy Aquaman i Zaginione Królestwo sprawia najwięcej frajdy, przez co padają nawet sformułowania o jednym z lepszych superbohaterskich filmów tego roku. Recenzentom podobał się również Jason Momoa, który swoją rolą wprowadza do historii wiele humoru, a także relacja głównego bohatera z jego bratem Ormem (Patrick Wilson). Dobrze wypada także Yahya Abdul-Mateen II w roli antagonisty.

Nawet w pozytywnych recenzjach krytycy zwracają uwagę na kiepski pierwszy akt oraz finał filmu. Dostaje się brzydkim efektom specjalnym, płytkim dialogom i nieciekawej, pretekstowej historii. Krytykowana jest również konstrukcja fabuła, przez którą nie ma miejsce na żadne zaskoczenia.

Poniżej fragmenty wybranych recenzji:

The A.V. Club

To film, który z każdą kolejną chwilą nabiera tempa i pozostawia nas z widowiskiem pełnym ciepła i poczuciem, że prawdopodobnie było warto czekać.

RogerEbert.com

Momoa to najlepszy powód, aby zobaczyć ten film. Jest na tyle wyluzowany, a nawet dupkowaty, jak tylko może być gwiazda kina akcji, a jednocześnie sprawia, że ​​wierzysz, że jego postać jest zasadniczo przyzwoita i wie, kiedy posunął się za daleko, szczerze czując się z tego powodu źle.

Slashfilm

Kiedy fabuła nabiera rozpędu i wyruszamy w podróż przez fantastyczne miejsca, staje się świetną zabawą. Nie jest tak dobry jak pierwowzór, ale i tak jest jednym z lepszych filmów o superbohaterach tego roku.

Collider

Dzięki Aquamanowi i Zaginionemu Królestwu otrzymujemy to, co najlepsze i najgorsze w DCEU, ale także przypomnienie, że wciąż jest nadzieja dla tych postaci.

Screen Rant

Problem w tym, że film chce przedstawiać zbyt wiele rzeczy. Chce to być przygodowym akcyjniakiem, który zabiera bohaterów do ekscytujących miejsc, podnoszącą na duchu historią rodzinną, wnikliwym komentarzem do globalnego ocieplenia i przestrogą o tym, jak zemsta może pochłonąć człowieka.

Total Film

Najlepsze fragmenty Aquamana 2 pojawiają się, gdy technologia w stylu Juliusza Verne’a, taka jak Octoboty Black Manty, zderza się z psychodeliczną bioluminescencją Atlantydy, co stanowi kolorowy kontrast, który trafia w sedno odlotowego uroku tej serii.

The Guardian

Seria Aquaman po prostu się rozpada, unosząc się na powierzchni ponurych głębin, jak jakaś wyrzucona plastikowa reklamówka, która udusi ostatniego pozostałego na świecie morświna.

The Telegraph

Film nigdy nie miał na celu niczego innego, jak tylko dobrze wyglądać, a mimo to jest piekielnie brzydki.

