Aquaman 2 jest fatalny? Bardzo pesymistyczne doniesienia z pokazów testowych

Odbyły się pokazy testowe filmu Aquaman i Zaginione Królestwo, nad którym prace wciąż trwają. Według kilku niezależnych źródeł oceny widzów biorących w nich udział są negatywne. Czy DC ma problem?

Aquaman 2 - pokazy testowe

Czytamy, że Aquaman 2 na ten moment jest nudny i nie tak dobry jak pierwsza część. Pada nawet hasło, że może to być jeden z najgorszych filmów zamkniętego już uniwersum DCEU. ViewerAnon napisał o tym jako pierwszy, a jego doniesienia przeważnie się sprawdzają. Podobnie jak Big Screen Leaks, który potwierdził jego słowa.

Podobno James Wan, reżyser widowiska, miał trudny okres w pracy nad tym widowiskiem. Jednakże pokazów testowych odbyło się już sporo, więc twórcy pracują i starają się naprawić to, co nie działa. Mają na to dużo czasu, bo premiera superprodukcji po opóźnieniach dopiero w grudniu 2023 roku. Nie jest wykluczone, że właśnie problemy filmu były prawdziwą, główną przyczyną przeniesienia premiery o rok.

Ich doniesieniom wtóruje dziennikarz Jeff Sneider, który także słyszał o tym, jak Aquaman 2 zbiera fatalne oceny po pokazie testowym. Według jego informacji jakość tego widowiska jest powodem, dla którego Jason Momoa ma pożegnać się z rolą, by następnie zostać Lobo w DCU.

Na ten moment są to plotki, których nikt z twórców nie potwierdzi, ani też nie zdementuje. DC ma 9 miesięcy na to, by naprawić problemy filmu. Niewykluczone, że w ciągu roku zostaną zorganizowane dokrętki. Pamiętajmy, że proces pokazów testowych jest właśnie po to, by móc wyeliminować problemy. Wiele świetnych filmów także zbierało złe oceny, a twórcy potrafili to naprawić do premiery.