MCU - ci aktorzy grający w uniwersum mogli mieć inne role. O takie postacie walczyli

fot. materiały prasowe

Marvel Studios zgromadziło masę wybitnych artystów. Przywykliśmy do dobrze znanych nam twarzy i z pewnością ciężko byłoby sobie wyobrazić innego aktora w miejscu ulubionego bohatera. Niemniej jednak wiele znanych nazwisk starało się pierwotnie związać z inną rolą. A zdarzało się również, że reżyserzy mieli własną wizję na odgrywaną postać, dlatego też chętnie zmieniali oni odtwórców.

W poniższej galerii zgromadziliśmy aktorów, którzy próbowali swoich sił na przesłuchaniach do różnych ról do filmów Marvela. W zestawieniu znaleźli się też artyści brani pod uwagę podczas tworzenia obsady. Wiele pozycji to zupełne niespodzianki i na pewno ciekawie byłoby ujrzeć aktorów w takich wersjach postaci. W przypadku niektórych artystów proces przesłuchań był pełen sukcesów, a oni sami byli o krok przed podjęciem roli. Wśród głośnych nazwisk pojawili się między innymi Lupita Nyong'o, Chadwick Boseman, Zachary Levi czy Natalie Portman.

Kto schrzanił film Marvela, a kto stworzył arcydzieło? Ranking reżyserów MCU

Zapraszamy do zapoznania się z galerią. Chcielibyście ujrzeć danych artystów we wcieleniach, o które się starali?

MCU - aktorzy i ich role