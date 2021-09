Aquaman 2 - pierwsze zdjęcia. Kompletnie nowy czarny kostium!

fot. Warner Bros.

Pierwsze dwa zdjęcia z filmu Aquaman 2 pokazują Jasona Momoę w dwóch kostiumach superbohatera. Pierwszy to ten klasyczny znany z końcówki pierwszej części. Drugi natomiast jest w ciemnych barwach i służy do akcji wymagającej dyskrecji. Wan wyjaśnia, że ma on technologię kamuflażu zaczerpniętą z głowonogów. Inspirację dla kostiumu był niebieski strój Aquamana z lat 80

Aquaman 2 - zdjęcia

Aquaman 2

W obsadzie powrócą także Amber Heard (Mera), Yahya Abdul-Mateen II (Black Mantha), Patrick Wilson (książę Orm Marius), Temeuera Morrison (Tom Curry) i Dolph Lundgren (król Nereus). Powrotów Nicole Kidman i Willema Defoe nie potwierdzono, ale zakładamy, że ich postacie są na tyle ważne, że również się pojawią. Do obsady dołączył Pilou Asbæk w roli złoczyńcy.

Aquaman 2 będzie wyświetlany w kinach pod tytułem Aquaman: The Lost Kingdom. Szczegóły fabuły nie zostały ujawnione, nie ma również teaserowego opisu historii. Prace na planie wciąż trwają, a premiera odbędzie się w 2022 roku.