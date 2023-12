Aquaman i Zaginione Królestwo - finałowy zwiastun filmu. Dużo widowiskowej akcji i więcej Orma

fot. Warner Bros. Discovery

Reklama

Premiera filmu Aquaman i Zaginione Królestwo zbliża się wielkimi krokami, więc w sieci pojawia się coraz więcej materiałów promocyjnych. Serwis IGN zaprezentował wideo poświęcone reżyserowi produkcji - Jamesowi Wanowi. Wypowiadają się w nim główni aktorzy - Jason Momoa, Patrick Wilson i Yahya Abdul-Mateen II. Ponadto głos zabiera producent filmu i jeden z prezesów DC Studios, Peter Safran. Mówi, że Wan wykorzystuje w Aquamanie 2 swoją niesamowitą, przerażającą stronę swojego umysłu filmowca. Do tego producent Rob Cowan dodał, że reżyser sięga do swoich korzeni, gdy zaczynał jako twórca horrorów, również tych o duchach. Przyznał też, że jest to powrót do komiksów DC. W materiale Wan swoją wypowiedzią, jakby potwierdza te słowa. Zobaczcie poniżej.

Aquaman 2 - wideo zza kulis o Jamesie Wanie

Ponadto w sieci opublikowano finałowy międzynarodowy zwiastun Aquamana i Zaginionego Królestwa, w którym można dostrzec nowe sceny z głównymi bohaterami.

Aquaman i Zaginione Królestwo - finałowy zwiastun

https://twitter.com/DCFilmNews/status/1735039841623003246

Aquaman i Zaginione Królestwo - zdjęcia

Aquaman i Zaginione Królestwo

Aquaman i Zaginione Królestwo - fabuła

Poprzednio Czarna Manta nie zdołał pokonać Aquamana. Wciąż jednak pragnie pomścić śmierć ojca i dlatego nie cofnie się przed niczym, żeby rozprawić się z Aquamanem raz na zawsze. Tym razem Czarna Manta jest potężniejszy niż dotąd. Posiadł moc mitycznego Czarnego Trójzęba, który kryje w sobie starożytną i złowrogą siłę. Żeby go pokonać, Aquaman nieoczekiwanie prosi o pomoc Orma, swojego uwięzionego brata i poprzedniego króla Atlantydy. Obaj muszą zapomnieć o różnicach, żeby ochronić królestwo oraz ocalić rodzinę Aquamana i cały świat przed nieodwracalnym zniszczeniem. [opis kina Helios]