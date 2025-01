Pamela Anderson „prawie została zabita w samolocie”. Pomylono ją z inną celebrytką

fot. Netflix

Pamela Anderson w podcaście Happy Sad Confused odpowiedziała na pytanie, czy kiedykolwiek pomylono ją z inną celebrytką. Kobieta odpowiedziała, że tak – kiedyś została zaatakowana w samolocie, ponieważ pasażer pomylił ją z członkinią The Chicks, legendarnego zespołu country, wcześniej znanego jako Dixie Chicks.

Pamela Anderson „prawie została zabita w samolocie”

Pewnego razu, gdy leciałam samolotem, podszedł do mniej jakiś facet i spytał, czy wiem, ile ten kraj dla mnie zrobił. Pomyślałam: „O mój Boże, co ja zrobiłam?”. Obejrzałam się i był [naprawdę wściekły]. Wtedy stewardesa musiała zainterweniować i przykuć go kajdankami do krzesła, ponieważ próbował mnie zaatakować.

Okazało się, że myślał, że jestem członkinią Dixie Chick. Pamiętacie ich incydent? Prawie zostałam zabita w samolocie. Po tym zdarzeniu trochę bałam się latać.

Pełną wypowiedź aktorki możecie zobaczyć poniżej:

Kontrowersje Natalie Maines i The Chicks

Aktorka nie ujawniła, kiedy doszło do zdarzenia, ale możemy domyślać się, że w okolicach 2003 roku – to właśnie wtedy, 10 marca, Natalie Maines, wokalistka The Chicks, wzbudziła kontrowersje, mówiąc podczas koncertu, że jej zespół wstydzi się, że prezydent George W. Bush pochodzi z Teksasu, w kontekście inwazji na Irak. Jej komentarz sprawił, że ich sprzedaż drastycznie spadła. Choć Maines przeprosiła za tę uwagę, to później podczas promowania dokumentu Shut Up and Sing przyznała, że tak naprawdę tego nie żałuje:

Przeprosiłam za brak szacunku dla urzędu prezydenta. Ale już tak nie czuję. Nie sądzę, żeby należy mu się jakikolwiek szacunek.