Aquaman i Zaginione Królestwo - Jason Momoa na nowym zdjęciu. Liga Sprawiedliwości na grafice koncepcyjnej

W Aquaman i Zaginione Królestwo, który trafi do kin w grudniu, ponownie w tytułowej roli zobaczymy Jasona Momoę. W ramach promocji na oficjalnym Instagramie filmu pojawiła się nowa grafika z Aquamanem, która trafi na okładkę prequelowego komiksu. Ujawniono również rysowany wariant okładki, którą stworzyli Belén Ortega oraz Arif Prianto. Komiks trafi do sprzedaży 31 października. Zobaczcie poniżej.

Aquaman i Zaginione Królestwo będzie ostatnim filmem z DCEU, po którym nastąpi reboot DC. Z tego powodu widzowie nie powinni się spodziewać, że druga część przygód Aquamana przygotuje grunt pod jakiekolwiek przyszłe historie. Z tego względu wycięto też z filmu dwa cameo Batmanów (Bena Afflecka i Michaela Keatona). Okazuje się, że to nie pierwszy raz, jak Mroczny Mściciel nie trafił do historii Aquamana. Artysta Ed Natividad podzielił się grafiką koncepcyjną z pierwszego filmu, na której Orm miał zaatakować świat na powierzchni. Miało dojść do starcia z członkami Ligi Sprawiedliwości, a Batman miał pilotować Knightcrawlera. Artysta wyjaśnił:

We wczesnych wersjach scenariusza Aquamana z 2018 roku, Ocean Master rozkazuje [trzem] Królestwom, aby przyłączyły się do niego w inwazji na świat na powierzchni. Spotyka się z oporem [Ligi Sprawiedliwości].

Ostatecznie Warner Bros. dołożył wszelkich starań, aby Aquaman był jak najbardziej samodzielną produkcją po klapie Ligi Sprawiedliwości, dlatego też te sceny nigdy nie zostały nakręcone. Zobaczcie poniżej.

Aquaman i Zaginione Królestwo - fabuła

Kiedy starożytna moc zostaje uwolniona, Aquaman musi zawrzeć niełatwy pakt z nieoczekiwanym sojusznikiem, aby chronić Atlantydę i świat przed nieodwracalnym zniszczeniem. [opis dystrybutora Helios]

Aquaman 2 - grafiki i zdjęcia