Plotki o serialu Young Avengers. Prawdopodobny tytuł; akcja rozegra się po TYM filmie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

Reklama

Young Avengers już nie będą tacy młodzi... Wygląda na to, że nawet Marvel Studios odpuściło sobie budowanie ekipy superbohaterskiej, w której aktorzy/bohaterowie nadal będą uważani za młodziaków. Z najnowszych plotek wynika, że tytuł nadchodzącej produkcji o tej grupie został zmieniony na Champions, co sugeruje, że może dojść do crossovera Young Avengers z komiksowym odpowiednikiem grupy Champions.

Marvel/CBR

Serial o Young Avengers - kiedy prawdopodobny początek zdjęć?

Jak donosi scooper Daniel Richtman, zdjęcia do serialu mają rozpocząć się najwcześniej w 2026 roku. To oznacza, że akcja serialu najpewniej będzie rozgrywać się po wydarzeniach z filmu Avengers: Secret Wars. Jest to logiczne, ponieważ wydarzenia zarówno z tej produkcji, jak i wcześniejszego Avengers: Doomsday mogą zarysować ścieżkę, która doprowadzi do utworzenia nowej drużyny (albo nawet kilku).

Young Avengers razem. Wideo z superbohaterkami z MCU w restauracji

Choć nie możemy mieć jeszcze pewności, kto pojawi się w serialu, możemy spekulować na podstawie komiksów oraz wcześniejszych wydarzeń w MCU. W Marvels Kamala Khan postanawia zebrać drużynę i prosi Kate Bishop o dołączenie. Wspomina również o córce Ant-Mana, Cassie Lang, którą ostatnim razem widzieliśmy w Kwantomanii. Można również założyć, że częścią ekipy staną się Wiccan oraz America Chavez, która zadebiutowała w Doktorze Strange'u. Być może pojawi się również Speed - w finale serialu To zawsze Agatha dowiadujemy się, że jego brat bliźniak będzie go poszukiwał.