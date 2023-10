fot. Warner Bros.

Aquaman i Zaginione Królestwo będzie ostatnim filmem z DCEU, po którym nastąpi reboot DC. Do swoich ról powrócili Jason Momoa, Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II i Nicole Kidman.

W oficjalnym opisie polskiego dystrybutora możemy przeczytać, że kiedy starożytna moc zostaje uwolniona, Aquaman musi zawrzeć niełatwy pakt z nieoczekiwanym sojusznikiem, aby chronić Atlantydę i świat przed nieodwracalnym zniszczeniem. Wygląda na to, że tym sprzymierzeńcem stał się przyrodni brat Arthura - Orm. W rozmowie z Empire reżyser James Wan wyjaśnił, jak zaplanował sobie pierwszą i drugą część historii o Aquamanie.

Od początku zakładałem, że pierwszy film będzie w stylu filmu Miłość, szmaragd i krokodyl, czyli przygodową komedią romantyczną z elementami akcji. Drugi będzie typową komedią o kumplach [buddy comedy]. Chciałem, żeby był jak Tango i Cash!

W wywiadzie dodał, że Momoa gra Arthura w ekscytujący sposób ("większy niż życie"), a Wilson wciela się w prostego człowieka. Porównał też film do Facetów w czerni oraz tego, jak tam zagrali Will Smith i Tommy Lee Jones. Według niego Orm przypomina postać Jonesa, a Wilson gra go w sposób ironiczny, ale bardzo zabawny.

Zobaczcie poniżej nowe zdjęcie promocyjne, na których znajdują się wspomniani wyżej aktorzy. W sieci pojawiło się również zdjęcie Czarnej Manty, które dobrze ukazuje kostium tego złoczyńcy. Nowe materiały znajdują się na początku poniższej galerii.

Poprzednio Czarna Manta nie zdołał pokonać Aquamana. Wciąż jednak pragnie pomścić śmierć ojca i dlatego nie cofnie się przed niczym, żeby rozprawić się z Aquamanem raz na zawsze. Tym razem Czarna Manta jest potężniejszy niż dotąd. Posiadł moc mitycznego Czarnego Trójzęba, który kryje w sobie starożytną i złowrogą siłę. Żeby go pokonać, Aquaman nieoczekiwanie prosi o pomoc Orma, swojego uwięzionego brata i poprzedniego króla Atlantydy. Obaj muszą zapomnieć o różnicach, żeby ochronić królestwo oraz ocalić rodzinę Aquamana i cały świat przed nieodwracalnym zniszczeniem. [opis dystrybutora Multikino]

Aquaman i Zaginione Królestwo - premiera w kinach 21 grudnia 2023 roku.