Aquaman się żeni! Szykujcie garnitury i sukienki - na ślub i Wy macie zaproszenie

W świecie filmu Aquaman boryka się ostatnio z różnymi problemami - poza wpływającą na harmonogram prac nad kontynuacją produkcji pandemią koronawirusa, newralgiczną kwestią stała się petycja fanów, domagających się usunięcia Amber Heard z obsady. Składa się jednak tak, że w rzeczywistości komiksowej Władca Mórz i Oceanów ma się całkiem dobrze. Dość powiedzieć, że razem z Merąniebawem stanie on na ślubnym kobiercu.

Już w zeszycie Aquaman #64 widzieliśmy weselne przymiarki, przy czym były one jedynie częścią szeroko zakrojonego planu Mery. W trakcie wydarzenia bohaterka chciała bowiem zebrać władców Siedmiu Królestw, aby nakłonić ich do zakończenia istnienia monarchii. Sęk w tym, że heroina trafiła do więzienia, a do ślubu ostatecznie nie doszło.

Wygląda jednak na to, że ceremonia odbędzie się w ramach drugiego do niej podejścia. Do sieci trafiły grafiki promujące ostatni zeszyt serii, którego autorką będzie Kelly Sue DeConnick, Aquaman #65 - widzimy na nich tytułowego bohatera i Merę w sukni ślubnej. Na tym jednak nie koniec: do materiałów dołączono jeszcze oficjalne zaproszenie czytelników na to wydarzenie, które odbędzie się już jutro, "w samo południe". Spójrzcie sami:

Aquaman #65 - plansze

Tak prezentuje się oficjalny opis komiksu:

Arthur jest pokonany, Mera pojmana, a wielki plan Orma wydaje się niemal ukończony. Razem Mera i Aquaman stanowią jednak jedną z najpotężniejszych par w świecie DC, więc kiedy wzywają, lepiej uwierz, że każdy na to wezwanie odpowie. Szykujcie się na gościnny występ Ligi Sprawiedliwości w finale serii, który z pewnością doprowadzi Was do zdumienia.

Przypomnijmy, że Aquaman i Mera w uniwersum DC byli już małżeństwem - bodajże jednym z pierwszych wśród superbohaterów. Sytuacja ta uległa w czasie startu cyklu wydawniczego New 52.