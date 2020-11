Spider-Man: Zielonym Goblinem została [SPOILER]? Jeśli tak, zaskoczenie będzie ogromne

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Donosiliśmy już Wam o wydarzeniach z zeszytu Amazing Spider-Man #52, w którym dysponujący piekielnymi mocami Harry Osborn aka Kindred złamał kark Pajączka. Przypomnijmy, że Peter Parker poświęcił się, aby ratować życie swoich przyjaciół i sojuszników, którzy zostali opanowani przez złoczyńcę. Na tym jednak nie koniec niespodzianek jeśli chodzi o ten komiks. Zasugerowano w nim bowiem, że zaskakująca postać mogła właśnie zostać Zielonym Goblinem.

Antagonista poprzez swoje moce zwrócił członków rodziny Spider-Mana przeciwko sobie. Jedną z najbardziej szokujących scen była ta, w której Gwen Stacy w przebraniu Ghost-Spider na szczycie mostu Waszyngtona trzyma nad sobą Milesa Moralesa, którego chce zrzucić z wysokości. Chwilę później bohaterka zdejmuje maskę, aby zaprezentować Parkerowi prawdziwe oblicze. Twarz Gwen wyjawia, że została ona opętana przez grzechy, które umieścił w niej Kindred.

Wiele wskazuje na to, że są to przewinienia Normana Osborna, dawnego Zielonego Goblina, które zostały mu odebrane przez innego ze złoczyńców, Sin-Eatera. Tropem na tym polu jest nie tylko obsesja starszego z Osbornów na punkcie Stacy, ale i sam wygląd bohaterki, do złudzenia kojarzący się właśnie z Zielonym Goblinem. Zobaczcie sami:

Amazing Spider-Man #52 - plansze

Na razie nie jest jasne, czy powyższy wątek zostanie rozwinięty w kolejnych odsłonach historii. Zeszyt kończy się bowiem sceną ze złamaniem karku Parkera - póki co nie ujawniono, czy Pajączek przeżył ten pojedynek.