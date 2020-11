Zupełnie nowy Superman nadciąga. Wygląda jak Conan, ma potężny miecz i pochodzi z przyszłości

DC

DC właśnie ujawniło pierwsze szczegóły serii Superman: House of El, będącej tie-inem do wydarzenia Future State, w którym zobaczymy przyszłe wersje superbohaterów uniwersum, wśród nich kolejnych Batmana i Wonder Woman. Choć w zasadniczej historii nowym Człowiekiem ze Stali będzie Jonathan Kent, w ramach eventu wprowadzony zostanie także inny Superman - jest nim pochodzący z przyszłości Rowan Kent.

Z opisu Superman: House of El wynika, że potomkowie Jonathana zjednoczą się w walce z potężnym złoczyńcą znanym jako Czerwony Król. Do boju z nim staną m.in. bracia, Ronan i Rowan Kentowie - pierwszy z nich będzie operował jako Niebieska Latarnia, drugi zaś okaże się ziemskim Supermanem. Co ciekawe, działaniami grupy pokieruje mocno już sędziwy Jonathan.

Zagrożenie ze strony przypominającego wyglądem Obcego Czerwonego Króla będzie tak duże, że naprzeciw niego staną członkowie rodu El z różnych rejonów galaktyki, wśród nich również Theand'r Ban-El z planety Tamaran (w komiksach pochodziła z niej m.in. Starfire). Spójrzcie na grafiki promocyjne (w galerii znajdziecie jeszcze inne z nowo udostępnionych materiałów, mających zapowiadać całe Future State):

Future State: Superman: House of El #1 - okładka

Szczegóły genezy Rowana Kenta nie zostały na razie ujawnione. Nie jest też jasne, czy w przyszłości w uniwersum DC każda planeta będzie posiadała własnego Supermana.