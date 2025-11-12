placeholder
Reklama
placeholder

Arc Raiders z dużą aktualizacją! North Line to nowy obszar, wrogowie i wyposażenie

Arc Raiders to extraction-shooter, który cieszy się dużym zainteresowaniem graczy, a twórcy intensywnie działają, by podtrzymać popularność gry. Już wkrótce zadebiutuje bezpłatna aktualizacja z nową zawartością.
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  aktualizacja 
arc raiders
Arc Raiders fot. Embark Studios
Reklama

Embark Studios ogłosiło pierwszą dużą aktualizację gry Arc Raiders, zatytułowaną North Line. Największą nowością będzie Stella Montis – nowy, północny region pełen futurystycznych ruin i opuszczonych kompleksów, czekających na śmiałków gotowych podjąć wyzwanie.

Aby uzyskać dostęp do tego obszaru, gracze będą musieli ze sobą współpracować w ramach wydarzenia społecznościowego Breaking New Ground. Pierwsza faza wydarzenia rozpocznie się 13 listopada, a uczestnicy za przekazywane zasoby otrzymają nową walutę – punkty Merits. Wraz z postępami społeczności rozpocznie się drugi etap, który przyniesie dodatkowe wyzwania i nagrody.

Aktualizacja wprowadzi również dwóch nowych przeciwników: Matriarch – potężnego bossa pojawiającego się w określonych warunkach, oraz Shreddera, na którego gracze natkną się podczas eksploracji Stella Montis. Oprócz tego pojawi się nowe wyposażenie, broń i zadania. 

Na oficjalnej stronie gry można przeczytać również informację o ciekawej zmianie: po testach zdecydowano się wprowadzić system priorytetowego dobierania graczy w trybie Duo. Mechanika działania wygląda następująco: najpierw rozdzielani są gracze Solo oraz drużyny, a następnie Duety i Tria są łączeni z innymi Duetami i Triami. Zaznaczono jednak, że system ten nie jest w pełni skuteczny i niezawodny, więc można trafić także na inne konfiguracje.

Twórcy podkreślają, że North Line to dopiero początek planu rozwoju gry. W grudniu zaplanowano kolejną aktualizację – Cold Snap, która ma wprowadzić zimową wersję mapy oraz nowe wydarzenie.

Arc Raiders dostępne jest na PC (Steam, Epic Games Store) oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Źródło: informacja prasowa

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  aktualizacja 
arc raiders
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Good Luck, Have Fun, Don't Die
-

Zwiastun szalonego filmu reżysera Piratów z Karaibów. O co tu właściwie chodzi?

2 George R.R. Martin (cykl Pieśń Lodu i Ognia)
-

W edycji specjalnej książki George'a R.R. Martina pojawiły się obrazki AI? Jest oficjalna odpowiedź

3 Timothée Chalamet w filmie Wielki Marty
-

Wielki Marty - zwiastun. Nikt tak poważnie nie mówił jeszcze o Ping Pongu

4 Super Mario Galaxy Movie
-

Super Mario Galaxy Movie - pełny zwiastun. Piękna animacja, wojowniczka księżniczka i mały Bowser

5 Harry Potter and the Cursed Child - Tom Felton jako dorosły Draco Malfoy
-

Tom Felton jako dorosły Draco Malfoy. Widownia oszalała; jest nagranie!

6 The Vision & The Scarlet Witch
-

VisionQuest: powrót Scarlet Witch, zapowiedź Champions i dwa nowe nazwiska w obsadzie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e05

Agenci NCIS

s2025e219

Moda na sukces

s27e07

Wielkie projekty

s04e09

s38e221

Zatoka serc

s42e48

s34e09

Dancing with the Stars

s2025e221

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Lumines Arise

11

lis

Gra

Lumines Arise
Między światłem a cieniem

12

lis

Książka

Między światłem a cieniem
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia

12

lis

Książka

Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
Her Story

12

lis

Film

Her Story
Summer Time Machine Blues

12

lis

Film

Summer Time Machine Blues
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ryan Gosling
Ryan Gosling

ur. 1980, kończy 45 lat

Anne Hathaway
Anne Hathaway

ur. 1982, kończy 43 lat

Cote de Pablo
Cote de Pablo

ur. 1979, kończy 46 lat

Radha Mitchell
Radha Mitchell

ur. 1973, kończy 52 lat

Tamala Jones
Tamala Jones

ur. 1974, kończy 51 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Natalia Muianga ma już doświadczenie w programach telewizyjnych. Co warto o niej wiedzieć?

9

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV