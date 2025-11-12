Arc Raiders z dużą aktualizacją! North Line to nowy obszar, wrogowie i wyposażenie

fot. Embark Studios

Embark Studios ogłosiło pierwszą dużą aktualizację gry Arc Raiders, zatytułowaną North Line. Największą nowością będzie Stella Montis – nowy, północny region pełen futurystycznych ruin i opuszczonych kompleksów, czekających na śmiałków gotowych podjąć wyzwanie.

Aby uzyskać dostęp do tego obszaru, gracze będą musieli ze sobą współpracować w ramach wydarzenia społecznościowego Breaking New Ground. Pierwsza faza wydarzenia rozpocznie się 13 listopada, a uczestnicy za przekazywane zasoby otrzymają nową walutę – punkty Merits. Wraz z postępami społeczności rozpocznie się drugi etap, który przyniesie dodatkowe wyzwania i nagrody.

Aktualizacja wprowadzi również dwóch nowych przeciwników: Matriarch – potężnego bossa pojawiającego się w określonych warunkach, oraz Shreddera, na którego gracze natkną się podczas eksploracji Stella Montis. Oprócz tego pojawi się nowe wyposażenie, broń i zadania.

Na oficjalnej stronie gry można przeczytać również informację o ciekawej zmianie: po testach zdecydowano się wprowadzić system priorytetowego dobierania graczy w trybie Duo. Mechanika działania wygląda następująco: najpierw rozdzielani są gracze Solo oraz drużyny, a następnie Duety i Tria są łączeni z innymi Duetami i Triami. Zaznaczono jednak, że system ten nie jest w pełni skuteczny i niezawodny, więc można trafić także na inne konfiguracje.

Twórcy podkreślają, że North Line to dopiero początek planu rozwoju gry. W grudniu zaplanowano kolejną aktualizację – Cold Snap, która ma wprowadzić zimową wersję mapy oraz nowe wydarzenie.

Arc Raiders dostępne jest na PC (Steam, Epic Games Store) oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.