Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Arcydzieło sci-fi dostanie głównego Oscara 2027? W sieci aż huczy po tajemniczym wpisie

W sieci pojawił się niezwykle tajemniczy wpis, według którego jeden z przyszłorocznych filmów sci-fi może dostać Oscara w najważniejszej kategorii. Co ciekawe, nie poznaliśmy tytułu produkcji - tropy prowadzą jednak do dwóch dzieł.
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  science fiction 
sci-fi ufo Projekt Hail Mary
Projekt Hail Mary materiały prasowe
Reklama

To może być największa popkulturowa zagadka, z którą przyszło Wam się zmierzyć w ostatnim czasie. Justin Kroll, niezwykle ceniony dziennikarz z renomowanego Deadline, zamieścił w serwisie X tajemniczy wpis, który już teraz wskazuje głównego faworyta do Oscarów 2027. "Wskazuje" to jednak za dużo powiedziane, jeśli tylko weźmiemy pod uwagę samą treść komentarza:

Wiem, że jesteśmy w środku sezonu nagrodowego, ale patrząc w przyszłość - pewien film, który ma premierę w pierwszej połowie 2026 roku, zaczął być pokazywany w mieście producentom i agentom. Wczesne opinie sugerują, że nie tylko ma szansę znaleźć się w stawce (oscarowej - przyp. aut.), ale będzie jednym z głównych pretendentów do nagród pod koniec roku. Co to może być?

Serwis World of Reel przeprowadził w tej sprawie własne śledztwo i wymienia listę filmów, które mają zadebiutować w USA w okresie od stycznia do maja 2026 roku - jeden z nich może być produkcją, o której wspomina Kroll:

  • 28 lat później: Świątynia kości (reż. Nia DaCosta, premiera 16.01)
  • Wichrowe wzgórza (reż. Emerald Fennell, 14.02)
  • Panna młoda! (reż. Maggie Gyllenhaal, 6.03)
  • Projekt Hail Mary (reż. Christopher Miller i Phil Lord, 20.03)
  • The Dog Stars (reż. Ridley Scott, 27.03)
  • The Drama (reż. Kristoffer Borgli, 3.04)
  • Michael (reż. Antoine Fuqua, 24.04)
  • Mother Mary (reż. David Lowery, konkretna data premiery nieustalona)

Wszystkie tropy prowadzą do filmu sci-fi

Istotne jest to, że wszystkie z powyższych filmów - poza Michaelem - miały już swoje pokazy testowe. Większość spotkała się z mieszanymi opiniami uczestników seansów, ale o 3 z nich mówi się wyłącznie w samych superlatywach. Są to The Drama, Świątynia kości i Projekt Hail Mary. Biorąc pod uwagę, że dwie pierwsze produkcje niemal na pewno nie są oscarowym "materiałem", World of Reel dochodzi do wniosku, że wskazanym przez Justina Krolla filmem jest właśnie Projekt Hail Mary.

W sieci już wielokrotnie donoszono, że produkcja science fiction została określona wprost mianem "arcydzieła" na długo przed swoją premierą. Zachwyty wzbudziła wczesna, 3-godzinna wersja, którą porównuje się do ambitnych klasyków i nowych filmów sci-fi z Nowym początkiem i Interstellar na czele. Przypomnijmy, że ekranowa historia jest adaptacją słynnej książki Andy'ego Weira i przedstawia losy Rylanda Grace'a (Ryan Gosling), nauczyciela, który budzi się na statku kosmicznym oddalonym od Ziemi o lata świetlne - protagonista nie wie, kim jest, ani jak znalazł się w kosmosie. Pamięć z czasem zaczyna mu wracać; do tego stopnia, że Grace zdaje sobie sprawę, iż jego misja ma na celu ocalenie planety. 

Jeśli nie jedna produkcja science fiction, to może inna?

Komentatorzy w sieci zwracają uwagę, że World of Reel w swojej analizie nie uwzględnił również obecnego w pierwszej połowie roku czerwca. Rzecz w tym, że to właśnie w tym miesiącu w Stanach Zjednoczonych ma zadebiutować inny film sci-fi, UFO (wcześniej znane jako The Dish) od Stevena Spielberga. O fabule tej produkcji nie wiadomo na razie absolutnie nic. Ujawniono jedynie, że w obsadzie pojawią się Josh O’Connor, Emily Blunt, Colman Domingo, Colin Firth oraz Eve Hewson. Nie jest też jasne, czy legendarny reżyser faktycznie zamknie proces postprodukcji do czerwca przyszłego roku. 

Najlepsze z najdokładniejszych naukowo filmów science fiction. Ranking wzbudzi dyskusję, fakty - niekoniecznie

arrow-left 30. Ant-Man (2015) – choć mamy tu do czynienia z jedną z mniej popularnych odsłon MCU, w rzeczywistości jest ona bodaj najdokładniejszą naukowo w całym Kinowym Uniwersum Marvela. Konsultantem był fizyk kwantowy Spirydon Michalakis z Kalifornijskiego Intytutu Technicznego, który pomagał w przenoszeniu na ekran Wymiaru Kwantowego, odwołując się przy tym do takich zagadnień jak splątanie kwantowe. Źródło: materiały prasowe arrow-right
30. Ant-Man (2015) – choć mamy tu do czynienia z jedną z mniej popularnych odsłon MCU, w rzeczywistości jest ona bodaj najdokładniejszą naukowo w całym Kinowym Uniwersum Marvela. Konsultantem był fizyk kwantowy Spirydon Michalakis z Kalifornijskiego Intytutu Technicznego, który pomagał w przenoszeniu na ekran Wymiaru Kwantowego, odwołując się przy tym do takich zagadnień jak splątanie kwantowe.
29. Raport z Europy (2013) – ten film, choć zebrał mieszane opinie wśród krytyków i widzów, całkiem dobrze pokazuje, jak mogłaby wyglądać ziemska ekspedycja w kierunku Europy, jednego z najciekawszych księżyców Jowisza.
28. Dzień zagłady (1998) – astrofizyk Neil deGrasse Tyson pochwalił ten film za sposób, w jaki przedstawia on rozchodzące się po świecie megatsunami. Przypomnijmy, że fragment asteroidy spada w tej produkcji do Atlantyku, a ocean zalewa później wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, dosięgając także zachodnich części Europy i Afryki.
27. Powrót do przyszłości 2 (1989) – choć same podróże w czasie wydają się domeną wyłącznie teoretyków, w tej produkcji pokazano okulary VR, na długo przed realizacją tej koncepcji w prawdziwym świecie.
26. Kierunek Księżyc (1950) – produkcja ta jeszcze przed powstaniem NASA znakomicie pokazywała, z jakimi problemami naukowo-technicznymi będą musieli zmagać się podróżujący na Księżyc; dość powiedzieć, że ukazano tu choćby kłopot z ilością paliwa w rakiecie, którego brak uniemożliwiał powrót na Ziemię.
25. Tenet (2020) – jak przyznał Christopher Nolan, starał się stworzyć swój film tak, by „praktycznie żaden aspekt na ekranie nie został zbudowany w oderwaniu od kwestii naukowych”.
24. Wynalazek (2004) – to jeden z najlepiej pokazujących teoretyczne rozważania na temat podróży w czasie filmów w historii.
23. Kontakt (1997) – film ten powstał na podstawie książki legendarnego popularyzatora nauki i astronoma Carla Sagana. To on zadbał o to, by ta historia w wielu momentach skupiała się na aspektach naukowych z prawdziwego świata. Nie da się także ukryć, że cała opowieść jest swoistym hołdem dla poszukiwania cywilizacji pozaziemskich przez Instytut SETI.
22. Kobieta na Księżycu (1929) – mówimy tu o filmie, który powstał blisko 3 dekady przed wystrzeleniem na orbitę Sputnika. A jednak legendarny reżyser Fritz Lang znakomicie oddał w tej historii ówczesną wiedzę inżynieryjną i na temat kosmosu, pokazując choćby gigantyczną rakietę mknącą w kierunku Księżyca czy kłótnie ludzkości o znajdujące się tam dobra – w tym wodę, której istnienia na Srebrnym Globie dowiedziono dopiero wiele lat później.
21. Istota z innego świata (1951) – na słowa uznania zasługuje sposób, w jaki twórcy tego filmu zdecydowali się przedstawić odkrycie przez Ziemian statku kosmicznego – w kontakcie z nim ekspedycja badawcza na Antarktydzie używała choćby termitu i licznika Geigera, a widzowie mogli dowiedzieć się więcej na temat właściwości niektórych metali.
20. Raport mniejszości (2002) – niektóre rozwiązania z filmu i książki Philipa K. Dicka są już implementowane w otaczającym nas świecie, jak choćby w przypadku samochodów poruszających się bez kierowców czy zautomatyzowanych domów sterowanych za pomocą ludzkiego głosu.
19. Avatar (2009) – nie jest żadną tajemnicą, że tworząc wizję Pandory James Cameron odwoływał się do artykułów naukowych poświęconych astrobiologii i astrofizyce.
18. Gattaca – Szok przyszłości (1997) – w prawdziwym świecie także jest możliwe sztuczne zapładnianie zarodków i usuwanie wad genetycznych w ramach procesu znanego jako diagnostyka preimplantacyjna (PGD).
17. Nowy początek (2016) – w pracy nad filmem pomagali wybitni specjaliści od lingwistyki; to dzięki nim na ekranie sposób dekodowania języka obcych jest oddany z tak ogromną pieczołowitością.
16. Marsjanin (2015) – sposób uprawiania ziemniaków w marsjańskiej glebie przez głównego bohatera został później sprawdzony przez naukowców NASA w warunkach mających przypominać powierzchnię Czerwonej Planety. Odwołań do naukowych faktów w tej produkcji jest jednak więcej; są to choćby sposób produkcji wody, budowa schronu na Marsie, korzystanie z części prawdziwych łazików marsjańskich czy nawet budowa rakiety.
15. Interstellar (2014) – Christopher Nolan dbał o aspekty naukowe tak mocno, że do współpracy w roli konsultanta zaprosił m.in. wybitnego fizyka i laureata Nagrody Nobla, Kipa Thorne’a. To głównie dzięki niemu z ekranu dowiadujemy się o soczewkowaniu grawitacyjnym czy przyśpieszającym bądź zwalniającym w różnych miejscach wszechświata czasie. To także Thorne był współodpowiedzialny za stworzenie modelu Gargantui, który miał odzwierciedlić to, jak naprawdę może wyglądać czarna dziura.
14. Tajemnica Andromedy (1971) – choć w momencie premiery filmu ukazaną w nim historię wzięto za „wysoce nieprawdopodobną i niepotrzebnie wzbudzającą strach” dziś wiemy już, że niektóre drobnoustroje są w stanie przetrwać w przestrzeni kosmicznej. Co więcej, gdyby takowe dotarły do nas z kosmosu – choćby przemieszczając się na asteroidzie – stanowiłyby ogromne zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt, których układ odpornościowy nie byłby przystosowany do ich zwalczania.
13. Moon (2009) – film pokazuje inżyniera Sama Bella, który pod koniec swojej 3-letniej misji samotnie wydobywa na Księżycu potrzebny ludzkości hel-3. NASA była tak zachwycona tą ekranową opowieścią, że zorganizowała cykl spotkań z jego twórcami, którzy tłumaczyli pracownikom różnorakie rozwiązania, na które zdecydowali się na ekranie.
12. Park Jurajski (1993) – w tym przypadku chodzi o posiłkowanie się najnowszymi odkryciami paleontologicznymi i sposób wizualnego przedstawienia dinozaurów na ekranie.
11. Ex Machina (2014) – film, który w odwołaniu do rzeczywistości pokazuje, w jakich kierunkach może rozwijać się sztuczna inteligencja. Nie chodzi tu wyłącznie o przejście przez AI testu Turinga, ale także o nabywanie przez nią cech przywodzących na myśl skłonność do manipulacji i przebiegłość.
10. WALL-E (2008) – ta animacja w przejmujący sposób ukazuje, jaka przyszłość może czekać ludzkość, jeśli nie zaczniemy zmieniać naszych nawyków – chodzi tu choćby o katastrofę klimatyczną, problem śmieci czy wprowadzanie maszyn zabierających ludziom pracę.
9. Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia (1951) – w tym filmie padają odwołania do kwestii energii nuklearnej i lotów kosmicznych; główny bohater rozwiązuje również skomplikowane zagadnienia matematyczno-fizyczne, w czym pomaga mu przedstawiciel obcej cywilizacji.
8. Zakochany bez pamięci (2004) – w pracy nad filmem pomogło kilku neurobiologów, którzy zadbali o właściwe przedstawienie funkcji poznawczych mózgu i to, jak sposób tworzenia przez nas pamięci jest powiązany z przeżywanymi przez ludzi stanami emocjonalnymi.
7. Ona (2013) – wielu naukowców i myślicieli zajmujących się tematyką komputerową chwaliło ten film za skrupulatne uchwycenie ewolucji sztucznej inteligencji, która przy dalszym rozwoju może stać się „ludzka”.
6. Obcy – 8. pasażer Nostromo (1979) – nawet hasło promocyjne tej produkcji („W kosmosie nikt nie usłyszy twojego krzyku”) samo w sobie jest odwołaniem do nauki. Na tym polu trzeba także pochwalić sposób, w jaki Ridley Scott zdecydował się przedstawić tytułowe Nostromo – w przeciwieństwie do wielu innych statków science fiction zachwycających pod kątem wizualnym ten pojazd wydaje się ciasny i odpychający swoim wyglądem. Zdecydowanie bliżej mu jednak do statków, którymi ludzkość w przyszłości powinna przemierzać w kosmosie dalekie odległości.
5. Grawitacja (2013) – kilka lat temu NASA uznała tę produkcję za jeden z najdokładniejszych, jeśli nie najdokładniejszy naukowo film w historii – wszystko dzięki sposobie działania grawitacji na ekranie.
4. Apollo 13 (1995) – produkcja powszechnie uznawana za „najbardziej realistyczny film o kosmosie w historii” (to cytat astronauty Chrisa Hadfielda). Pokazuje ona przebieg tytułowej, księżycowej misji z kwietnia 1970 roku, której załoga w wyniku piętrzących się problemów nie mogła wylądować na Srebrnym Globie. W produkcji znajdziemy wiele dialogów odnoszących się do aspektów naukowych – jak choćby w przypadku eksplozji w pojeździe kosmicznym czy właściwości dwutlenku węgla.
3. Blade Runner 2049 (2017) – wielu naukowców chwaliło tę produkcję za sposób, w jaki pokazuje ona skutki zmian klimatycznych i jakie mogą odcisnąć one piętno na krajobrazie naszej planety.
2. Metropolis (1927) – w tym legendarnym filmie obserwujemy wiele koncepcji i rozwiązań, które w prawdziwym świecie pojawiły się dopiero później: połączenia wideo, androidy, komputery, transport lotniczy czy klonowanie.
1. 2001: Odyseja kosmiczna (1968) – naukowa dokładność tego arcydzieła X Muzy jest doprawdy imponująca i odnajdziemy ją właściwie w każdej części opowieści: od samego projektu statku Discovery One przez sceny dokumentujące stan nieważkości po brak dźwięku w kosmosie.

 

Źródło: Justin Kroll/World of Reel

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  science fiction 
sci-fi ufo Projekt Hail Mary
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
The Dish
2026
Projekt Hail Mary
Projekt Hail Mary Sci-Fi

Najnowsze

1 Wonder Man
-

Czy ujawniono moce Wonder Mana? Nowy zwiastun serialu MCU

2 Odrzuceni
-

Kobiecy western na Netflixie. Zwiastun nowego serialu twórcy Synów Anarchii

3 Turbulence
-

Mroczna podróż balonem w Turbulence. Zwiastun nowego powietrznego thrillera

4 Ginny & Georgia - sezon 3
-

Nowe twarze w 4. sezonie Ginny i Georgii! Kto dołączył do obsady hitu Netflixa?

5 Muppety
-

Panna Piggy dostanie swój film. Produkcją zajmą się Jennifer Lawrence i Emma Stone

6 Christy
-

Hollywood we Wrocławiu! 6 listopada rusza 16. American Film Festival

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e04

Agenci NCIS

s2025e214

Moda na sukces

s27e06

Wielkie projekty

s30e05

Ghost Adventures

s04e08

s38e215

Zatoka serc

s42e43

s34e08

Dancing with the Stars
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Dr Seuss: Snicze

03

lis

Film

Dr Seuss: Snicze
Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Tilda Swinton
Tilda Swinton

ur. 1960, kończy 65 lat

Sam Rockwell
Sam Rockwell

ur. 1968, kończy 57 lat

Famke Janssen
Famke Janssen

ur. 1964, kończy 61 lat

Seth Gilliam
Seth Gilliam

ur. 1968, kończy 57 lat

Judy Reyes
Judy Reyes

ur. 1967, kończy 58 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia aktorów
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2025. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Zestaw LEGO zaprojektowany przez Polaka trafi do sprzedaży. Jak się prezentuje?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV