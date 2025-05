foto. materiał prasowy

Jak donosi Deadline, Lena Góra zagra jedną z głównych ról w amerykańskim, 4-odcinkowym miniserialu Debriefing The President, który powstaje we współpracy z TNT oraz Warner Bros. Discovery. Wcieli się w postać Polly Stevens, główną rolę kobiecą. To wynik sukcesu serialu Przesmyk, który przyciągnął uwagę międzynarodowych producentów. Był to drugi najchętniej oglądany serial w Europie po 3. sezonie Białego Lotosu.

Początkowo rolę Polly miała zagrać Rhona Mitra (Underworld: Bunt Lykanów), jednak aktorka opuściła projekt z nieznanych powodów.

Co więcej, nie jest to jedyny polski akcent w tej produkcji. Za kamerą stoi również Krzysztof Skonieczny, reżyser znany z hitu Ślepnąc od świateł. Prace na planie już trwają w Kairze. Serial jest oparty na książce, która przedstawia prawdziwą historię.

Debriefing The President – O czym jest serial?

Serial skupia się na prawdziwej postaci analityka CIA, Johna Nixona (w tej roli Joel Kinnaman z obu części serii Legion samobójców), który jako pierwszy Amerykanin zidentyfikował i przesłuchał Saddama Husseina po inwazji na Irak w 2003 roku. Serial ma ukazać osobistą opowieść o tym, jak Nixon zmagał się z misją w latach 2003-2006. Poprzez swoje interakcje z irackim dyktatorem, Nixon coraz lepiej rozumie konsekwencje inwazji oraz humanitarne i geopolityczne problemy, które z tego wynikną.

Serial ma premierę w 2025 roku na platformie Max.