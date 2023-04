ARK 2 - premiera przełożona. Gra nie zadebiutuje w tym roku

fot. materiały prasowe

ARK 2, kolejna odsłona serii gier survivalowych, miało zadebiutować jeszcze w tym roku. Tak się jednak nie stanie. Twórcy ze studia Wilcard poinformowali, że zdecydowali się przenieść premierę swojego dzieła dopiero na końcówkę 2024 roku. Na taki krok zdecydowano się z kilku powodów. Wspomniano, że korzystnie wpłynie to na jakość tej produkcji, a także samopoczucie deweloperów. Dodano również, że Unreal Engine 5 to nowy silnik, więc twórcy muszą się go nauczyć, by wykorzystać jego pełen potencjał.

Dlaczego zdecydowaliśmy się na opóźnienie? Naszym celem jest sprawienie, by ARK 2 było możliwie jak najlepszą grą oraz wyjątkowym doświadczeniem dla graczy. Unreal Engine 5 to nowa technologia dla nas (oraz wszystkich deweloperów), a zależy nam na tym, by wykorzystać te zaawansowane możliwości w pełni podczas tworzenia gry o skali przekraczającej wszystko co zrobiliśmy wcześniej w Studio Wildcard - napisano w komunikacie.

Niejako na osłodę zapowiedziano, że w sierpniu 2023 roku ma zadebiutować ARK: Survival Ascended. Będzie to remaster pierwszej odsłony, do którego stworzenia wykorzystano właśnie Unreal Engine 5. Gra trafi na PC oraz PlayStation 5 i Xbox Series S/X.