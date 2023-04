Tekken 8 z kolejnymi zwiastunami. Asuka Kazama i Leroy Smith powracają!

fot. Bandai Namco

Bandai Namco kontynuuje przedstawianie wojowników, w których gracze będą mogli wcielić się w Tekken 8. Tym razem do sieci trafiły materiały, w których pokazano Asukę Kazamę oraz Leroya Smitha. Co ciekawe, obie te postacie są dość nowymi w serii. Asuka zadebiutowała w piątej części cyklu, a Leroy pojawił się dopiero w siódmej odsłonie, która na rynek trafiła w 2015 roku. Wygląda jednak na to, że cieszą się one zainteresowaniem ze strony fanów, bo po około 24 godzinach materiały zebrały prawie milion wyświetleń.

Tradycyjnie już w obu wideo mamy możliwość przyjrzenia się ruchom bohaterów. Asuka walczy z wykorzystaniem technik rodu Kazama, a Leroy Smith jest reprezentantem stylu Wing Chun.

Tekken 8 nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. Biorąc jednak pod uwagę, że twórcy i wydawca chętnie i regularnie dzielą się materiałami, to wkrótce powinniśmy dostać więcej informacji na ten temat. Gra zmierza na PC (Steam) oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series S/X.