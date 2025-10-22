fot. DC Comics

Jakiś czas po premierze Batmana z 2022 roku z Robertem Pattinsonem w roli głównej, w mediach pojawiły się doniesienia o możliwym powstaniu aż trzech serialowych spin-offów, których akcja działaby się w ramach tego odrębnego uniwersum. Wśród nich wymieniono serial o Pingwinie, ale również produkcję bazującą na Gotham Central, czyli komiksie opowiadającym o zwykłych policjantach z miasta Mrocznego Rycerza, a także Arkham, które miałoby się dziać w ikonicznym szpitalu psychiatrycznym i "domu" dla wielu popularnych superzłoczyńców Batmana.

Marvel 2026 - wszystkie filmy, seriale i gry. Nie tylko na Avengers: Doomsday warto czekać

Ostatecznie z tych projektów zrealizowano tylko jeden, czyli Pingwina, który został doceniony przez Emmy, a także był chętnie oglądany przez publiczność. Nie wykluczono nawet powstania 2. sezonu w przypadku wpadnięcia na dobry pomysł na kontynuację. Słuch z kolei zaginął o pozostałych dwóch projektach. O jednym z nich wypowiedział się James Gunn, czyli kierownik DC Studios. Jeśli czekaliście na Arkham, to nie ma już na co czekać - nad serialem nikt obecnie nie pracuje i nie wygląda na to, żeby miało się to zmienić w przyszłości:

To po prostu się nie udało.

