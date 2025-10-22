placeholder
Co dalej z serialem o Arkham? James Gunn rozwiewa wątpliwości i nadzieje fanów Batmana

Serialowy Pingwin udowodnił, że w uniwersum Batmana istnieje ogromny potencjał na telewizyjne opowieści. Co się stało z jedną z nich, która została zapowiedziana po premierze filmu z 2022 roku? To już koniec czekania, ale też koniec nadziei.
Wiktor Stochmal
batman 
james gunn Arkham
Azyl Arkham fot. DC Comics
Jakiś czas po premierze Batmana z 2022 roku z Robertem Pattinsonem w roli głównej, w mediach pojawiły się doniesienia o możliwym powstaniu aż trzech serialowych spin-offów, których akcja działaby się w ramach tego odrębnego uniwersum. Wśród nich wymieniono serial o Pingwinie, ale również produkcję bazującą na Gotham Central, czyli komiksie opowiadającym o zwykłych policjantach z miasta Mrocznego Rycerza, a także Arkham, które miałoby się dziać w ikonicznym szpitalu psychiatrycznym i "domu" dla wielu popularnych superzłoczyńców Batmana. 

Ostatecznie z tych projektów zrealizowano tylko jeden, czyli Pingwina, który został doceniony przez Emmy, a także był chętnie oglądany przez publiczność. Nie wykluczono nawet powstania 2. sezonu w przypadku wpadnięcia na dobry pomysł na kontynuację. Słuch z kolei zaginął o pozostałych dwóch projektach. O jednym z nich wypowiedział się James Gunn, czyli kierownik DC Studios. Jeśli czekaliście na Arkham, to nie ma już na co czekać - nad serialem nikt obecnie nie pracuje i nie wygląda na to, żeby miało się to zmienić w przyszłości:

To po prostu się nie udało.

Żałujecie, że nie doczekacie się tego serialu zważywszy na świetną jakość Pingwina?

Źródło: x.com (@CultureCrave)

batman 
Co o tym sądzisz?
