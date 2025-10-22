Marvel 2026 - wszystkie filmy, seriale i gry. Nie tylko na Avengers: Doomsday warto czekać

fot. materiały prasowe

Reklama

W 2025 roku nie ujrzymy już żadnego projektu powiązanego jakkolwiek z adaptacjami komiksów Marvela. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was listę wszystkich tytułów, które zobaczymy w 2026 roku.

Elizabeth Olsen "nie wie", czy Scarlet Witch żyje w MCU. I broni filmów Marvela

Na liście znalazły się dwa blockbustery, na które czekają wszyscy fani Kinowego Uniwersum Marvela - chodzi dokładnie o Spider-Man: Całkiem nowy dzień z Tomem Hollandem, a także Avengers: Doomsday, które będzie jednym z najambitniejszych crossoverów w historii kina. Zobaczymy też projekt, który nie jest ani filmem ani serialem, czyli Punishera - będzie to specjalny program trwający więcej niż zwykły odcinek serialu, ale krócej od filmu pełnometrażowego. Do tego mamy aż sześć seriali, z czego dwa będą animowane, oraz trzy gry.

Marvel 2026 - wszystkie filmy, seriale i gry

Nie wszystkie z tytułów otrzymały jeszcze konkretną datę premiery. Lista została uporządkowana chronologicznie, ale nie można wykluczyć ewentualnych opóźnień. Koniecznie dajcie znać, na który z nich czekacie najbardziej. Powiedzcie też, czy uważacie, że taka ilość projektów jest odpowiednia, a może jest ich za mało lub za dużo.