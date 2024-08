Armia umarłych - uniwersum Zacka Snydera skasowane? Netflix miał anulować sequel i animowany spin-off

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Netflix

Reklama

Zanim Zack Snyder rozpoczął pracę nad dwuczęściowym Rebel Moon, rozwijał dla Netflixa inne uniwersum, które zapoczątkowała Armia umarłych z 2021 roku. W tym samym roku doczekaliśmy się pierwszego spin-offu Armia złodziei, a w przygotowaniu był także animowany spin-off Army of the Dead: Lost Vegas. W planach była także bezpośrednia kontynuacja Armii umarłych, ale jak podało The Wrap, Netflix zmienił plany i po cichu anulował oba projekty.

Armia umarłych - kontynuacja i animowany serial anulowane?

Serwis miał okazję rozmawiać z Zackiem i Deborah Snyder, którzy potwierdzili, że obecnie żadne projekty z Armii umarłych nie są rozwijane. Przyznali, że bardzo ambitnie podchodzą do swojej pracy, więc jeżeli w przyszłości mieliby powrócić do tego świata, to wyłącznie przy odpowiednim zaplanowaniu wszystkiego. Żona reżysera i producentka obu filmów z serii zauważyła, że Armia umarłych nie jest jeszcze całkowicie martwa, gdyż podczas tegorocznego Halloween w parkach rozrywki Six Flags ma znaleźć się atrakcja tematyczna związana z produkcją Netflixa.

W ostatnich latach nie słyszeliśmy żadnych nowych aktualizacji o planowanej kontynuacji zatytułowanej Planet of the Dead i serialu animowanym Army of the Dead: Lost Vegas. Dodatkowo Zack Snyder zajął się w ostatnich latach Rebel Moon, więc szanse na rozwój świata opanowanego przez zombie były z każdym miesiącem coraz mniejsze.

Jednak obie części wysokobudżetowej serii sci-fi od Snydera nie znalazły zbyt szerokiej grupy odbiorców i nie wiadomo, czy Netflix będzie chętny na rozwijanie również tego uniwersum. W momencie premiery Armia umarłych zebrała więc większe grono widzów i w ciągu pierwszych 28 dni film obejrzało 75 mln gospodarstw domowych, co dało dziewiąte miejsce na liście najczęściej oglądanych anglojęzycznych filmów Netflixa.