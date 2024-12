Avengers: Doomsday - postać z Fantastycznej Czwórki z 2005 roku będzie ważna dla fabuły

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według zawsze dobrze poinformowanego Alexa Pereza z The Cosmic Circus, w filmach Avengers: Doomsday oraz Avengers: Secret Wars ważną rolę odegra Reed Richards z Fantastycznej Czwórki z 2005 roku. Ioan Gruffudd ma powrócić w tej roli. Dodaje też, że warianty postaci, które zostały w Pustce (miejsce z Deadpool & Wolverine), będą kluczem w kwestii powrotu znajomych twarzy.

Avengers: Doomsday przedstawi Radę Reedów

Czym jest Rada Reedów? Alex Perez twierdzi, że zobaczymy tak zwaną Radę Reedów Richardsów z komiksów Marvela. Złożona jest ona z różnych wersji postaci z grupy superbohaterów zwanej Fantastyczna Czwórka. W komiksach te postacie stworzyły Radę Reedów, by móc rozwiązać wszystkie problemy w multiwersum, ale aby dołączyć, musieli porzucić swoje rodziny. Nie wiadomo, kto jeszcze poza wersją z filmu z 2005 roku się pojawi. Niewykluczone, że zobaczymy alternatywne wersje grane przez Pedro Pascala, a być może John Krasinski znów zagra, jak w Doktor Strange w multiwersum obłędu. Na razie skład jest spekulacją.

W związku z tym, że czarny charakter obu filmów to Doktor Doom (Robert Downey Jr.), ma to sens, że Reedowie Richardsowie pomogą w walce i odegrają w tym najpewniej istotną rolę. W końcu w komiksach był on przede wszystkim arcywrogiem Fantastycznej Czwórki.

Avengers: Doomsday pojawi się w 2026 roku, a Avengers: Secret Wars w 2027 roku.