Armored Core 6: Fires of Rubicon - oto fabularny zwiastun gry. Materiał dostępny jest z polskim dubbingiem

fot. Bandai Namco

Armored Core 6: Fires of Rubicon doczekało się kolejnego materiału promocyjnego. Tym razem otrzymaliśmy fabularny zwiastun CGI, który wprowadza w ten świat i prezentuje wydarzenia, które doprowadzą do tego, co zobaczymy na samym początku nadchodzącej produkcji. Co ciekawe, wideo dostępne jest... z polskim dubbingiem. Warto jednak zaznaczyć, ze to nietypowa i wyjątkowa sytuacja, bo sama gra pojawi się na naszym rynku jedynie z polskimi napisami, a gracze będą mogli wybierać pomiędzy głosami w języku angielskim lub japońskim.

Armored Core VI - fabularny zwiastun gry (dubbing PL)

Premiera Armored Core 6: Fires of Rubicon odbędzie się już 25 sierpnia. Gra dostępna będzie na komputerach PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox one i Xbox Series S/X.