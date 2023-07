Baldur's Gate 3 - kiedy recenzje trafią do sieci? Jason Schreier ujawnia istotną informację

Larian Studios

Wygląda na to, że w przypadku Baldur's Gate 3 będziemy mieli do czynienia z ciekawą sytuacją. Gra jest bowiem dostępna od dłuższego czasu w ramach wczesnego dostępu, ale recenzenci nie otrzymają zbyt wiele czasu na to, by zapoznać się z pełną wersją przed jej premierą. Jason Schreier ujawnił, że kody trafią do mediów dopiero 28 lipca, a więc zaledwie sześć dni przed debiutem gry. Można założyć, że ukończenie tak obszernej produkcji, oferującej dziesiątki godzin zabawy i mnóstwo wariantów zakończeń (więcej na ten temat przeczytacie tutaj) będzie wręcz niewykonalne.

Dziennikarz zdradził również powód takiego działania ze strony twórców. Larian Studios zamierza "w pełni zakończyć prace" i przygotować się na premierę. Warto przypomnieć, że debiut gry został znacząco przyśpieszony, bo zgodnie z pierwszymi zapowiedziami wersja PC miała zadebiutować nie na początku, a dopiero na końcu sierpnia.

https://twitter.com/jasonschreier/status/1681838136807108609

Baldur's Gate 3 - premiera na PC już 3 sierpnia. Na wersję na konsolę PS5 trzeba będzie poczekać do 6 września.

