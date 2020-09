Army of the Dead - Netflix szykuje uniwersum o zombie Zacka Snydera

Netflix

Army of the Dead to film akcji o wybuchu apokalipsy zombie, który wyreżyserował Zack Snyder. Film trafi na Netflix dopiero w 2021 roku, ale streamingowy gigant właśnie ogłosił, że zamierza poszerzyć uniwersum o kolejne produkcje. Powstanie filmowy prequel oraz serial anime.

Army of the Dead opowiada o grupie najemników, którzy próbują dokonać największego w historii napadu w Las Vegas podczas ataku zombie. Ekipą dowodzi postać, którą gra Dave Bautista, znany z roli Draxa w Strażnikach Galaktyki.

Prequel Army of the Dead skupi się na postaci Ludwiga Dietera, którego gra Matthias Schosityöfer. Niemiecki aktor również wyreżyseruje ten film, nad którym trwają prace już od kilku miesięcy. Zajmie się on także produkcją wraz z Dana Maagą oraz Zackiem Snyderem, Deborah Snyder i Wesleyem Collerem.

Z kolei serial anime, który będzie nosić tytuł Army of the Dead: Lost Vegas przedstawi genezę postaci Dave'a Bautisty. Zobaczymy początkową fazę upadku Vegas, gdzie Scott Ward, w którego wciela się aktor oraz jego ekipa ratownicza docierają do tajemniczego źródła wybuchu zombie. Snyder wyreżyseruje dwa odcinki tego anime, podobnie jak Jay Oliva, który będzie pełnić funkcję showrunnera. Za scenariusz do serialu odpowiada Shay Hatten, który również napisał scenariusz do Army of the Dead wraz ze Snyderem i Joby Harold.

W serialu anime powrócą do swoich ról Bautista, Ana de la Reguera, Tig Notaro, Omari Hardwick i Ella Purnell.

Zack Snyder podkreślił, że cieszy się na możliwość ponownej współpracy z Netflixem, mogąc rozszerzyć świat Army of the Dead tymi dwoma produkcjami.