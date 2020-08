Army of the Dead - Zack Snyder wraca na plan. Chris D’Elia zwolniony, będzie podmiana aktora

Netflix

Army of the Dead to film, którego akcja dzieje się w oblężonym przez zombie Las Vegas. Tuż po ataku nieumarłych grupa najemników podejmuje się śmiertelnie niebezpiecznej misji, przenikając do strefy kwarantanny, by przeprowadzić największą akcję w swojej karierze... Planują wykorzystać apokalipsę, by dokonać skoku na kasyno.

Ten najnowszy projekt Zacka Snydera doczeka się dokrętek po ponad ośmiu miesiącach. Powodem powrotu na plan filmowy jest konieczność podmiany aktora i ponowne nakręcenie scen z nowym artystą, Tigiem Notaro. Z produkcji zwolniony został Chris D'Elia w związku z czerwcowymi oskarżeniami o molestowanie seksualne nieletnich dziewcząt.

W związku z pandemią koronawirusa, Snyder wraz z ekipą będą chcieli jak najbardziej ograniczyć konieczność powrotu na plan większej liczby aktorów - planują skorzystać z efektów CGI i kilku innych technik. Jak wiadomo, reżyser (będący też współtwórcą scenariusza) już od wielu miesięcy pracował przy postprodukcji filmu.

W obsadzie znajdują się również Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Theo Rossi, Ana De La Reguera, Huma Qureshi, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Raúl Castillo, Nora Arnezeder, Matthias Schweighöfer, Samantha Win i Rich Cetrone. Dokładna data premiery nie jest znana; wiadomo, że odbędzie się ona zimą 2020 roku na platformie Netflix.