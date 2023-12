Członek ekipy Arrow popełnił samobójstwo w trakcie strajków. Stephen Amell pomaga w zbiórce pieniędzy

The CW

9 października, w trakcie trwających wówczas strajków aktorów i scenarzystów, Dave McLean, oświetleniowiec pracujący przy emitowanym w latach 2012-2020 serialu Arrow, popełnił samobójstwo. Zrobił to zaledwie kilka dni po swoich 50. urodzinach i na kilka godzin przed oficjalnym zakończeniem strajku scenarzystów. Rodzina McLeana zgłosiła jego zaginięcie 13 października - ciało odnaleziono z kolei 12 dni po odebraniu sobie przez niego życia.

Na portalu GoFundMe jeszcze przed Świętem Dziękczynienia zorganizowano zbiórkę pieniędzy, mającą docelowo doprowadzić do stworzenia specjalnego funduszu dla rodziny zmarłego - za inicjatywę odpowiadał Stephen Amell, odtwórca roli Olivera Queena w Arrow. Do wczoraj w ramach zbiórki zebrano 27 tys. dolarów kanadyjskich, co stanowiło nieco ponad połowę zakładanego celu.

Aktor postanowił więc raz jeszcze zachęcić fanów swoich, jak i całej produkcji do wpłacania pieniędzy. W poruszającym wideo opublikowanym na Instagramie Amell stwierdza:

Dave McLean stał się dla mnie nie tylko przyjacielem, ale także rodziną podczas naszych wspólnych ośmiu sezonów w trakcie prac nad Arrow. To ogromny ból stracić tak pełnego energii i ducha człowieka, który zmagał się ze swoim zdrowiem psychicznym. (...) Dave odszedł o wiele za wcześnie z powodów, którym można całkowicie zapobiec. Każda wpłata pomaga, udostępnienie tego postu też jest pomocne, ponieważ zdrowie psychiczne jest czymś, o czym wszyscy powinniśmy rozmawiać.

W oświadczeniu przesłanym serwisowi Deadline aktor dodaje:

Zarówno Dave, jak i cała ta sprawa są bliskie mojemu sercu. Mam nadzieję, że nikt nie będzie miał trudności, by porozmawiać z kimś innym na temat swoich problemów, ponieważ te zmagania go nie definiują. Na planie Arrow stworzyliśmy atmosferę, w której czuliśmy się jak w rodzinie, a strata jednego z jej członków boli. Celem tej zbiórki jest to, aby żona Dave'a, Linnea, i ich dzieci mogli w pełni wyzdrowieć.

W trakcie strajków aktorów i scenarzystów w samym tylko Vancouver samobójstwo popełniły 3 lub 4 osoby pracujące przy powstających w kanadyjskim mieście produkcjach.

