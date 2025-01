fot. materiały prasowe

Reklama

Tom Welling najbardziej kojarzony jest z rolą Clarka Kenta w serialu Tajemnice Smallville. Produkcja od The CW cieszyła się dużą popularnością, ale fani długo musieli czekać, żeby Superman zadebiutował w Arrowverse. Ostatecznie aktor powtórzył rolę podczas crossoveru Crisis on Infinite Earths.

Dlaczego Clark Kent pojawił się dopiero w crossoverze?

Podczas Comic-Conu w Nowym Orleanie, Welling został zapytany o swój występ w tym crossoverze. Przyznał, że już wcześniej twórcy próbowali się z nim skontaktować w sprawie cameo. Jednak aktor wahał się, czy dołączyć do tego przedsięwzięcia, w którym pojawiły się postaci z seriali Arrow, The Flash, Supergirl, Batwoman i Legends of Tomorrow.

Otrzymałem kilka telefonów, ale nie dotyczyły one mojego występu w tych serialach. To ja grałem Clarka w tych serialach i naprawdę czułem, że muszę chronić fakt, że Clark nie będzie istniał w tych serialach.

W poprzednich wypowiedziach Welling mówił, że wcześniej nic nie wiedział o multiwersum. Po tym jak zaproponowano mu powrót do roli, przez długi czas starał się wymyślić powód, aby z tego zrezygnować. Jednak stwierdził, że to za dobry pomysł, aby go odpuścić. Przypomnijmy, że w crossoverze Clark Kent w wersji Wellinga pojawia się w scenie, w której konfrontuje się z Lexem Luthorem. Z tej sekwencji dowiadujemy się, że bohater oddał swoje moce, aby być z Lois i mieć z nią dzieci.

Tom Welling o animowanej kontynuacji Tajemnic Smallville. Będzie potrzebna petycja?