Arsène Lupin: dżentelmen włamywacz powraca w nowym wydaniu

fot. Netflix

Dzisiaj, nakładem wydawnictwa Zysk i S-ka, ukazała się nowa edycja klasycznych tekstów Maurice'a Leblanca o Arsenie Lupinie. Tom zawiera dziewięć historii, których bohaterem jest popularny dżentemen-włamywacz.

Ostatnio przygody Arsène'a Lupina mogliśmy oglądać na małym ekranie za sprawą serialu platformy Netflix.

Oto opis i okładka nowego wydania książki Arsène Lupin, dżentelmen włamywacz:

Źródło: Zysk i S-ka

Fascynujący tom przygód najsłynniejszego w historii włamywacza, który wymierza sprawiedliwość, okradając wyłącznie nikczemników i bogaczy.

Książka stanowiąca kamień węgielny całej sagi, w której po raz pierwszy śledzimy spryt, szarmancki urok i pewność siebie oraz złodziejski geniusz tego mistrza przebieranek i forteli. Pierwsze dziewięć przypadków Arsène’a Lupina zapoznaje nas z całym arsenałem umiejętności włamywacza z klasą, a także dowiadujemy się co nieco o jego przeszłości i motywach, jakie pchnęły go w młodości na drogę złodziejskiej kariery – wszystko zaczęło się od naszyjnika królowej. Ale najpierw załoga transatlantyku płynącego do Ameryki dostaje telegraficzną wiadomość, że na pokładzie znajduje się słynny włamywacz Arsène Lupin. O dziwo, zostaje on natychmiast rozpoznany i aresztowany, po czym trafia do więzienia, oczekując na proces. Ku zaskoczeniu władz, przestępca nie tylko informuje, że niestety nie będzie na nim obecny, ale dodatkowo powiadamia pewnego niezbyt uczciwie wzbogaconego na giełdzie barona, nazywanego Szatanem, że zamierza skraść kilka eksponatów z jego cennego zbioru antyków i dzieł sztuki…