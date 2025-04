fot. materiały prasowe

Amerykańska telewizja Starz w końcu ujawniła datę premiery serialu Outlander: Blood of My Blood. Odbędzie się ona w Stanach Zjednoczonych 8 sierpnia 2025 roku, a kolejne odcinki będą emitowane co tydzień.

Problemem pozostaje jednak brak informacji o polskiej dystrybucji. Na ten moment żadna platforma nie potwierdziła przejęcia praw do emisji. Choć Outlander jest dostępny w Netflixie, to treści należące do Starz częściej trafiają na platformę Max. Czekamy na oficjalne ogłoszenie w tej sprawie.

Outlander: Blood of My Blood – galeria

Wraz z ogłoszeniem daty premiery do sieci trafiły nowe zdjęcia promocyjne oraz plakaty serialu.

Outlander: Blood of My Blood – opis fabuły

Historia Outlander: Blood of My Blood skupia się na dwóch miłosnych wątkach rozgrywających się w różnych epokach. Jedna linia fabularna osadzona jest w XVIII-wiecznej Szkocji, druga – w czasach I wojny światowej. W centrum wydarzeń znajdują się losy Julii Moriston (Hermione Corfield) i Henry’ego Beauchampa (Jeremy Irvine) oraz Ellen MacKenzie (Harriet Slater) i Briana Frasera (Jamie Roy).

Showrunnerem serialu jest Matthew B. Roberts, odpowiedzialny również za ostatnie sezony Outlandera. W obsadzie znaleźli się także: Tony Curran, Rory Alexander, Seamus McLean Ross, Sam Retford, Conor MacNeill, Brian McCardie, John Lumsden, Sara Vickers, Peter Mullan, Sally Messham, Terence Rae, Sadhbh Malin oraz Ailsa Davidson.