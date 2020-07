Artemis Fowl online na HBO GO. Kiedy premiera?

fot. Disney

Jak udało nam się ustalić, film Artemis Fowl – superprodukcja Disneya, która miała trafić do kin, ale ostatecznie podjęto decyzję, by jej premiera odbyła się na Disney+, niedostępnej w Polsce platformie – będzie jednak dostępna w naszym kraju. A wszystko dzięki HBO GO, które zakupiło prawa do chwilowej dystrybucji. Premiera odbędzie się już 2 sierpnia.

Artemis Fowl to ekranizacja powieści autorstwa Eoina Colfera. Film opowiada historię tytułowego nastolatka – Artemisa Fowla II, którego ojciec pewnego dnia znika. Chwilę później cały świat obiega wiadomość, że jest on poszukiwanym groźnym przestępcą, złodziejem. Syn próbuje rozwikłać zagadkę zaginięcia ojca, ale by to zrobić, musi uwierzyć w legendy, które ten mu opowiadał.

Za kamerą stoi Kenneth Branagh, a Conor McPherson i Hamish McColl są autorami scenariusza. W obsadzie są Ferdia Shaw, Lara McDonnell, Josh Gad, Tamara Smart, Nonso Anozie, Josh McGuire, Nikesh Patel, Adrian Scarborough, Miranda Raison, Colin Farrell i Judi Dench.

Czy fakt, że Artemis Fowl będzie dostępny na HBO GO, oddala perspektywę startu Disney+ w Polsce? Raczej nie, ponieważ HBO nabywa licencję na kilka, a nie kilkanaście miesięcy. Tak było chociażby z całą biblioteką filmów z MCU. My podejrzewamy, że platforma Myszki Mickey pojawi się w Polsce na przełomie listopada i grudnia 2020 roku. Czy tak będzie? Czas pokaże.