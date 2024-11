Gladiator 2 mógł być inny. Szalone pomysły - krucjaty, Wietnam i zmartwychwstanie Maximusa

fot. Dreamworks Pictures // Universal Pictures

Russell Crowe to bezdyskusyjna gwiazda oryginalnego Gladiatora. Kontynuacja z tego roku opowiada o perypetiach jego syna, Luciusa, w którego wciela się Paul Mescal. Fani oczekiwali nawiązań do legendarnego Maximusa, a okazuje się, że pierwotnie mogli dostać znacznie więcej. Ridley Scott potwierdził, że przed wieloma laty dyskutował z Russellem Crowem o potencjalnej kontynuacji, która uwzględniałaby jego bohatera w scenariuszu.

Russell i ja próbowaliśmy to zrobić 18 lat temu. - powiedział Ridley Scott dla People. - Nick Cave pisał scenariusz, a ja ciągle mówiłem do Russella: "Ale ty nie żyjesz." A on odpowiadał: "Wiem, że nie żyje, ale chce powrócić ze zmarłych."

Jaki był pomysł na kontynuację z Maximusem?

W 2018 roku pojawił się artykuł BBC, w którym podzielono się oryginalnym scenariuszem dla kontynuacji Gladiatora. Maximus miał się obudzić w czymś na wzór czyśćca pełnego rzymskich bóstw, którzy wykorzystaliby jego usługi do zemsty na jednym z nich w zamian za danie Maximusowi możliwości powrotu do rodziny. Fabuła miała w pewien sposób dotyczyć czasu, przestrzeni i różnych światów. Maximus miał wrócić do świata żywych i walczyć w trakcie krucjat, wojen światowych oraz w Wietnamie. W porzuconym pomyśle również miał się znaleźć Lucius jako syn Maximusa. Byłby jednak jego przeciwnikiem i złoczyńcą.

Russell Crowe nie polubił przedstawionego scenariusza. Ridley Scott miał inny pomysł - Maximus miał wejść w ciało wojownika, który poległ w bitwie. To jednak również wymagałoby obsadzenia nowego aktora w roli, na co Crowe się nie zgadzał. Ostatecznie plany na kontynuację z Maximusem nie wypaliły i dopiero w 2018 roku Ridley Scott wpadł na pomysł, który teraz można oglądać w kinach.