Artemis Fowl - premiera online w HBO GO. Czy będzie z polskim dubbingiem?

fot. materiały prasowe

Jak udało nam się ustalić, Artemis Fowl będzie mieć premierę w HBO GO z polskim dubbingiem. Jest to na pewno dobra wiadomość dla fanów oglądania filmów z rodzimą ścieżką dźwiękową. Wbrew pozorom nie było to oczywiste bez premiery kinowej - zwłaszcza, że Artemis Fowl w czerwcu trafił do Disney+ i miał tylko polskie napisy.

Przypomnijmy, że Artemis Fowl oparty jest na popularnym cyklu książek. Opowieść skupia się na historii tytułowego Artemisa Fowla, dwunastoletniego geniusza wywodzącego się z rodziny o długich przestępczych tradycjach, który za wszelką cenę próbuje odnaleźć swojego uprowadzonego ojca. Aby spełnić żądania porywacza, Artemis musi przeniknąć do starożytnej podziemnej cywilizacji - niezwykle zaawansowanego świata wróżek - i zdobyć pewien nadzwyczaj potężny i pożądany magiczny przedmiot. Chłopak obmyśla więc przebiegły i niebezpieczny plan działania, który okazuje na tyle niebezpieczny, że Artemis z czasem zostaje wciągnięty w sam środek groźnej wojny z wszechmocnymi magicznymi istotami.

Artemis Fowl - premiera w HBO GO już 2 sierpnia 2020 roku.