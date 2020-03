Artemis Fowl - pełny zwiastun w sieci. Efekciarska superprodukcja fantasy

Artemis Fowl to przygodowy film fantasy o 12-letnim geniuszu Artemisie Fowlu, który jest potomkiem przestępczych mistrzów. Wyrusza on w podróż w poszukiwanie swojego ojca, który został porwany. Razem z pomocą lojalnego ochroniarza Butlera, podczas tej przygody odkrywa pradawną cywilizację żyjącą pod ziemią, w której są wróżki. Doszedł do wniosku, że to ma związek ze zniknięciem jego ojca, a jego wyprawa doprowadza do konfliktu z magicznymi istotami.

Film jest oparty na książce autorstwa Eoina Colfera. Za kamerą stoi Kenneth Branagh, a Conor McPherson i Hamish McColl są autorami scenariusza. W obsadzie są Ferdia Shaw, Lara McDonnell, Josh Gad, Tamara Smart, Nonso Anozie, Josh McGuire, Nikesh Patel, Adrian Scarborough, Miranda Raison, Colin Farrell i Judi Dench.

Artemis Fowl - premiera w USA odbędzie się 29 maja 2020 roku.

