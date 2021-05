Ten artysta spędza czas z postaciami Disneya. Grafiki zachwycają pomysłem

fot. instagram.com/luigi.kemo / facebook.com/kemo.illustrator

Fanowskie prace nie raz zaskakują i zachwycają, bo artyści spędzający wolny czas często wkładają w to więcej serca, pracy i kreatywności. Zwłaszcza, że często to są ludzie profesjonalnie zajmujący się grafiką, którzy w wolnych chwilach chcą podzielić się czymś, co ich osobiście bardziej ekscytuje.

Luigi Kemo Volo, to grafik i ilustrator pracujący w miasteczku Bacoli w prowincji Neapol we Włoszech. Najpierw zrobił sobie sesję zdjęciową, a następnie modyfikował te fotki dodając do nich różne postacie z filmów animowanych Disneya i Pixara. Takim sposobem Volo ma "dowody" na spędzanie czasu z bohaterów kultowych animacji.

Artysta i postacie Disneya - galeria

Artysta spędza czas z postaciami Disneya

Takie kreatywne popisy są godne doceniania i obejrzenia. Na jego zdjęciach widzimy między innymi Simbę, Lilo, Sticha, Dumbo, Baloo czy Woody'ego z Toy Story.

Więcej prac artysty można podziwiać na jego oficjalnym Instagramie oraz na fanpage'u na Facebooku. Często w nich korzysta z postaci znanych z kreskówek produkowanych przez Disneya oraz studio Pixar.