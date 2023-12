As Dusk Falls trafi na PlayStation 4 i PS5. Podano datę

fot. Interior/Night

Studio Interior/Night zapowiedziało, że ich gra As Dusk Falls, w niedalekiej przyszłości, bo 7 marca 2024 roku, trafi na kolejne platformy: PlayStation 4 i PS5, a także GOG i Epic Games Store. Jak na razie produkcja dostępna jest wyłącznie na PC oraz konsolach Microsoftu.

Posiadacze urządzeń Sony będą mogli liczyć na wsparcie dla funkcji kontrolera DualSense: haptycznych wibracji i panelu dotykowego. Oprócz tego na wszystkich platformach pojawi się nowa opcja dostępności w postaci audiodeskrypcji. Może ona okazać się bardzo przydatna, biorąc pod uwagę, że tytuł ten w dużym stopniu skupia się na narracji i dialogach.

As Dusk Falls - zwiastun z The Game Awards 2023

As Dusk Falls to gra przygodowa z 2022 roku, w której obserwujemy historię dwóch rodzin na przestrzeni 30 lat. To opowieść z pogranicza dramatu, kryminału i thrillera. Więcej na temat tej gry możecie dowiedzieć się z naszej recenzji.