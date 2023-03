Assassin`s Creed i Far Cry: obejrzyj plansze z dzisiejszych komiksowych premier

fot. Egmont

Do sprzedaży trafiły trzy komiksowe (w tym jedna manga) tytuły powiązane z grami firmy Ubisoft: Assassin's Creed: Valhalla i Far Cry 6. To kolejne "growe" tytuły w ofercie Egmontu po seriach komiksowych stworzonych na podstawie gier Cyberpunk 2077, Wiedźmin, Fortnite czy Horizon Zero Dawn.

Album Assassin's Creed Valhalla. Pieśń chwały to prequel nawiązujący do gry Assassin's Creed: Valhalla, który przenosi czytelnika do Norwegii z czasów IX w n.e. Assassin's Creed: Miecz Shao Jun. Chiny to pierwszy tom pasjonującej mangi na podstawie gry wideo Assassin’s Creed Chronicles: China, który przedstawia burzliwe losy nieustraszonej asasynki Shao Jun. Far Cry. Łzy Esperanzy to z kolei trzymająca w napięciu opowieść będąca prequelem do gry Far Cry 6.

Tak prezentują się okładki i przykładowe plansze z komiksów na podstawie gier Ubisoftu, które dziś wydał Egmont: