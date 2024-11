Assassin's Creed Syndicate z nową aktualizacją. Na PS5 i Xbox Series X|S zagramy w 60 FPS

fot. Ubisoft

Choć Ubisoft w ostatnim czasie był głośno krytykowany za zamknięcie serwerów The Crew, co uniemożliwiło dalsze korzystanie z gry, to tym razem firma postanowiła pozytywnie zaskoczyć wsparciem dla swojej starszej produkcji. Mowa konkretnie o Assassin’s Creed: Syndicate, które zadebiutowało w 2015 roku, a teraz doczekało się nowej aktualizacji przygotowanej z myślą o konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Dzięki aktualizacji, dostępnej od 19 listopada na wszystkich konsolach obecnej generacji od Sony i Microsoftu, możliwa będzie rozgrywka w 60 klatkach na sekundę. Dodatkowo, na modelach PlayStation 5, PS5 Pro i Xbox Series X wprowadzona zostaje obsługa rozdzielczości 4K. Patch waży około 0,75 GB w przypadku wersji PlayStation i niemal 32 GB na Xboksach.

Warto również przypomnieć, że wcześniej podobne aktualizacje otrzymały również nowsze odsłony serii: Origins z 2017 roku oraz wydane rok później Odyssey.