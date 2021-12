Assassin's Creed: Valhalla z przygodami w stylu God of War? Gra może otrzymać duże rozszerzenie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Ubisoft

Najprawdopodobniej to jeszcze nie koniec rozwoju Assassin's Creed: Valhalla i graczy czekają kolejne rozszerzenia. Poinformował o tym znany branżowy insider, Tom Henderson. W jednym z tweetów zapowiedział on, że gra ma otrzymać jakieś DLC jeszcze w grudniu, a na marzec zaplanowana jest premiera ogromnego dodatku. Ten ma zapewnić około 40 godzin dodatkowej rozgrywki i będzie "utrzymany w stylu God of War". Jeśli te doniesienia się sprawdzą, to najprawdopodobniej możemy spodziewać się starć z mitologicznymi stworzeniami lub może nawet bóstwami.

Przypominamy, że jak na razie Assassin's Creed: Valhalla doczekało się dwóch fabularnych dodatków: Gniew Druidów oraz Oblężenie Paryża. Każdy z nich wprowadzał nowe historie, lokacje oraz przedmioty do zdobycia, a ich ukończenie zajmowało kilkanaście godzin.

https://twitter.com/_Tom_Henderson_/status/1468168302639910912

