Uncharted: Legacy of Thieves Collection na PS5 z datą premiery. Jest też nowy zwiastun

fot. SIE

Sony ujawniło szczegóły dotyczące premiery Uncharted: Legacy of Thieves Collection, czyli zbiorczego wydania remasterów, w skład którego wejdą dwie produkcje: Uncharted 4: Kres Złodzieja i Uncharted: Zaginione Dziedzictwo. Gry trafią na konsolę PlayStation 5 już 28 stycznia 2022 roku. Premiera na PC zaplanowana jest na rok 2022, ale dokładnej daty nie podano.

Odświeżone wydania obu gier zaoferują trzy tryby graficzne: nastawiony na wydajność, który stawia na jak najlepszą jakość przy rozdzielczości 4K i 30 klatkach na sekundę, tryb wydajnościowy celujący w 60 klatek oraz tryb "wydajnościowy+", w którym celem jest 120 klatek na sekundę przy 1080p. Oprócz tego gracze mogą liczyć również na "niemal błyskawiczne" czasy ładowania, dźwięk 3D oraz wsparcie dla haptycznych wibracji i adaptacyjnych spustów kontrolera DualSense.

Niestety są też gorsze wiadomości. Legacy of Thieves Collection to tylko tryby dla jednego gracza i w pakiecie zabraknie rozgrywki wieloosobowej. Nie dostaniemy też darmowej aktualizacji. Za upgrade, wzorem poprzednich gier wydawanych przez Sony, trzeba będzie zapłacić 10$. Co więcej, wersji uzyskanej z PlayStation Plus nie będzie można zaktualizować do wydania na PS5.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze