Spider-Man Remastered - do gry trafi strój Pajączka z Bez drogi do domu

fot. SIE

Insomniac Games zapowiedziało dwa kolejne kostiumy do gry Marvel’s Spider-Man. Bogata kolekcja tym razem wzbogaci się o stroje związane z kinową premierą nadchodzącej supeprodukcji, czyli filmu Spider-Man: Bez drogi do domu. Pojawią się one w grze już 10 grudnia w ramach darmowej aktualizacji. Jest jednak pewien haczyk: skorzystamy z nich wyłącznie w odświeżonej wersji dostępnej na konsolach PlayStation 5, a posiadacze PS4 będą musieli obejść się smakiem.

Krótką zajawkę nowych kostiumów dla Spider-Mana możecie zobaczyć na poniższym materiale wideo.

https://twitter.com/insomniacgames/status/1467886606614814723

Marvel's Spider-Man Remastered to część zestawu Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition, która dostępna jest od dnia premiery na konsoli PS5.

