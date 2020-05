Assassin's Creed: Valhalla - Legenda Beowulfa jednym z dodatków do gry

Assassin's Creed: Valhalla, tak jak i inne gry Ubisoftu, doczeka się dodatkowych misji, które nie będą dostępne dla wszystkich graczy. Jedną z nich ma być Legenda Beowulfa - zadanie to dodawane będzie do zamówień przedpremierowych, a także pojawi się w przepustce sezonowej i droższych wydaniach tej nadchodzącej produkcji.

O tym dodatku wspomina niemiecki oddział firmy. Na oficjalnej, niemieckojęzycznej stronie Ubisoftu pojawiła się wzmianka o tym zadaniu, a także krótki i bardzo tajemniczy opis - na jego podstawie naprawdę trudno jest cokolwiek wywnioskować na temat misji.

Odkryj okrutną prawdę kryjącą się za legendą - czytamy w opisie.

Beowulf to poemat i jedno z najstarszych, a zarazem też najważniejszych dzieł literatury staroangielskiej. Opisuje on dawne dzieje Skandynawii i mitycznych bohaterów, choć znalazło się tu również miejsce dla postaci i wydarzeń historycznych. Trudno więc nie doszukać się tu pewnych podobieństw do słynnej serii Ubisoftu.

Assassin's Creed: Valhalla - premiera została zaplanowana na okres świąteczny tego roku. Gra trafi na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X.

